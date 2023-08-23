Челябинца навсегда отстранили от игр за избиение футбольного судьи из Африки

За избиение футбольного судьи из Африки дисквалифицирован челябинец Снджоян
© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, футбол, арбитр, футбольное поле, спорт, судья, екатеринбург арена, игра, аут
Футболист Телман Снджоян не сможет принимать участие в «Северо-Западной лиге 8/8» Фото:

Футболиста клуба «Бажова» (Челябинск) Телмана Снджояна навсегда отстранили от участия в «Северо-Западной лиги 8/8» за избиение судьи из Камеруна Максиме Жоржа. Об этом 23 августа URA.RU сообщили в «8×8 Северо-Западной Лиге».

«23 августа прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета по инциденту на матче футбольных клубов „Бажова“ и „Катрен“. Согласно статье 4.04 пункт б дисциплинарного кодекса, Телман Снджоян из „Бажова“ пожизненно отстранен от участия в „Северо-Западной лиге 8/8“. На команду возложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — пояснили в организации.

Инцидент произошел 22 августа во время матча 18 тура второго сезона лиги. Избиение судьи попало в прямой эфир.

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Футболиста клуба «Бажова» (Челябинск) Телмана Снджояна навсегда отстранили от участия в «Северо-Западной лиги 8/8» за избиение судьи из Камеруна Максиме Жоржа. Об этом 23 августа URA.RU сообщили в «8×8 Северо-Западной Лиге». «23 августа прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета по инциденту на матче футбольных клубов „Бажова“ и „Катрен“. Согласно статье 4.04 пункт б дисциплинарного кодекса, Телман Снджоян из „Бажова“ пожизненно отстранен от участия в „Северо-Западной лиге 8/8“. На команду возложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — пояснили в организации. Инцидент произошел 22 августа во время матча 18 тура второго сезона лиги. Избиение судьи попало в прямой эфир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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