Челябинца навсегда отстранили от игр за избиение футбольного судьи из Африки

За избиение футбольного судьи из Африки дисквалифицирован челябинец Снджоян

Футболист Телман Снджоян не сможет принимать участие в «Северо-Западной лиге 8/8» Фото: Московец Илья © URA.RU

Футболиста клуба «Бажова» (Челябинск) Телмана Снджояна навсегда отстранили от участия в «Северо-Западной лиги 8/8» за избиение судьи из Камеруна Максиме Жоржа. Об этом 23 августа URA.RU сообщили в «8×8 Северо-Западной Лиге».

«23 августа прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета по инциденту на матче футбольных клубов „Бажова“ и „Катрен“. Согласно статье 4.04 пункт б дисциплинарного кодекса, Телман Снджоян из „Бажова“ пожизненно отстранен от участия в „Северо-Западной лиге 8/8“. На команду возложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — пояснили в организации.

Инцидент произошел 22 августа во время матча 18 тура второго сезона лиги. Избиение судьи попало в прямой эфир.