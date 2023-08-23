23 августа 2023

Свердловчанин зарезал соседа, который усомнился в его кулинарных способностях

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском районе судят мужчину, обвиняемого в убийстве соседа Фото:

В Заречном (Свердловская область) местного жителя обвиняют в убийстве соседа. Как полагает следствие, между оппонентами возник спор из-за того, кто лучше готовит курицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, вечером 21 февраля на кухне арендованной квартиры по улице Клары Цеткин в Заречном обвиняемый распивал спиртное с тремя своими соседями по квартире. После того, как двое приятелей ушли спать, между обвиняемым и потерпевшим завязался кулинарный спор на тему, кто из них лучше готовит курицу. В ходе ссоры потерпевший толкнул мужчину и вышел из кухни. Обвиняемый проследовал за ним в комнату, где взятым с кухни ножом нанес удар в шею», — говорится в сообщении прокуратуры.

Он полученной травмы пострадавший скончался, а его сосед разбудил двух других товарищей, сказал им выйти из квартиры, а сам поджог ее. Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Теперь задержанного будут судить. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.

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В Заречном (Свердловская область) местного жителя обвиняют в убийстве соседа. Как полагает следствие, между оппонентами возник спор из-за того, кто лучше готовит курицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, вечером 21 февраля на кухне арендованной квартиры по улице Клары Цеткин в Заречном обвиняемый распивал спиртное с тремя своими соседями по квартире. После того, как двое приятелей ушли спать, между обвиняемым и потерпевшим завязался кулинарный спор на тему, кто из них лучше готовит курицу. В ходе ссоры потерпевший толкнул мужчину и вышел из кухни. Обвиняемый проследовал за ним в комнату, где взятым с кухни ножом нанес удар в шею», — говорится в сообщении прокуратуры. Он полученной травмы пострадавший скончался, а его сосед разбудил двух других товарищей, сказал им выйти из квартиры, а сам поджог ее. Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Теперь задержанного будут судить. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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