Свердловчанин зарезал соседа, который усомнился в его кулинарных способностях

24 августа 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе судят мужчину, обвиняемого в убийстве соседа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Заречном (Свердловская область) местного жителя обвиняют в убийстве соседа. Как полагает следствие, между оппонентами возник спор из-за того, кто лучше готовит курицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, вечером 21 февраля на кухне арендованной квартиры по улице Клары Цеткин в Заречном обвиняемый распивал спиртное с тремя своими соседями по квартире. После того, как двое приятелей ушли спать, между обвиняемым и потерпевшим завязался кулинарный спор на тему, кто из них лучше готовит курицу. В ходе ссоры потерпевший толкнул мужчину и вышел из кухни. Обвиняемый проследовал за ним в комнату, где взятым с кухни ножом нанес удар в шею», — говорится в сообщении прокуратуры. Он полученной травмы пострадавший скончался, а его сосед разбудил двух других товарищей, сказал им выйти из квартиры, а сам поджог ее. Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Теперь задержанного будут судить. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.

В Заречном (Свердловская область) местного жителя обвиняют в убийстве соседа. Как полагает следствие, между оппонентами возник спор из-за того, кто лучше готовит курицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, вечером 21 февраля на кухне арендованной квартиры по улице Клары Цеткин в Заречном обвиняемый распивал спиртное с тремя своими соседями по квартире. После того, как двое приятелей ушли спать, между обвиняемым и потерпевшим завязался кулинарный спор на тему, кто из них лучше готовит курицу. В ходе ссоры потерпевший толкнул мужчину и вышел из кухни. Обвиняемый проследовал за ним в комнату, где взятым с кухни ножом нанес удар в шею», — говорится в сообщении прокуратуры. Он полученной травмы пострадавший скончался, а его сосед разбудил двух других товарищей, сказал им выйти из квартиры, а сам поджог ее. Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Теперь задержанного будут судить. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.