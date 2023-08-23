Челябинца, разбившего бутылкой водки стекло троллейбуса, отправили в колонию

Мужчина угрожал взорвать троллейбус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Челябинска приговорили к реальному сроку за то, что он разбил стекло троллейбуса бутылкой водки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Советский районный суд Челябинска 23 августа вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Днем 5 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения требовал от водителя троллейбуса № 5 остановиться в неположенном месте, на что получил отказ. Челябинец вышел на остановке ТК „Кольцо“ и разбил зеркало заднего вида троллейбуса, а также лобовое стекло бутылкой водки», — заявили в пресс-службе.

После этого мужчина угрожал взорвать троллейбус. Суд учел позицию гособвинителя и назначил хулигану наказание в виде трех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима.