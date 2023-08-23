23 августа 2023

Челябинца, разбившего бутылкой водки стекло троллейбуса, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Мужчина угрожал взорвать троллейбус Фото:

Жителя Челябинска приговорили к реальному сроку за то, что он разбил стекло троллейбуса бутылкой водки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Советский районный суд Челябинска 23 августа вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Днем 5 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения требовал от водителя троллейбуса № 5 остановиться в неположенном месте, на что получил отказ. Челябинец вышел на остановке ТК „Кольцо“ и разбил зеркало заднего вида троллейбуса, а также лобовое стекло бутылкой водки», — заявили в пресс-службе.

После этого мужчина угрожал взорвать троллейбус. Суд учел позицию гособвинителя и назначил хулигану наказание в виде трех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима.

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Жителя Челябинска приговорили к реальному сроку за то, что он разбил стекло троллейбуса бутылкой водки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Советский районный суд Челябинска 23 августа вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Днем 5 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения требовал от водителя троллейбуса № 5 остановиться в неположенном месте, на что получил отказ. Челябинец вышел на остановке ТК „Кольцо“ и разбил зеркало заднего вида троллейбуса, а также лобовое стекло бутылкой водки», — заявили в пресс-службе. После этого мужчина угрожал взорвать троллейбус. Суд учел позицию гособвинителя и назначил хулигану наказание в виде трех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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