Правозащитник Барака: в ЦРУ и Пентагоне заранее знали о провале ВСУ

25 августа 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Сейчас Пентагон называет причиной провала ВСУ украинскую стратегию, считает Барака Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне и ЦРУ США догадывались о провале ВСУ еще до начала контрнаступления. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака. «Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу конфликта, который, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем. Однако сейчас они называют причиной поражения украинскую стратегию», — написал он в Twitter. Ранее Барака говорил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, не согласившись на выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что этот документ предусматривают прекращение огня в ДНР и ЛНР. По мнению правозащитника, таким образом украинский лидер уничтожил свою страну.

В Пентагоне и ЦРУ США догадывались о провале ВСУ еще до начала контрнаступления. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака. «Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу конфликта, который, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем. Однако сейчас они называют причиной поражения украинскую стратегию», — написал он в Twitter. Ранее Барака говорил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, не согласившись на выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что этот документ предусматривают прекращение огня в ДНР и ЛНР. По мнению правозащитника, таким образом украинский лидер уничтожил свою страну.