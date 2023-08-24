24 августа 2023

Правозащитник Барака: в ЦРУ и Пентагоне заранее знали о провале ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Сейчас Пентагон называет причиной провала ВСУ украинскую стратегию, считает Барака Фото:
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В Пентагоне и ЦРУ США догадывались о провале ВСУ еще до начала контрнаступления. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

«Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу конфликта, который, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем. Однако сейчас они называют причиной поражения украинскую стратегию», — написал он в Twitter.

Ранее Барака говорил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, не согласившись на выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что этот документ предусматривают прекращение огня в ДНР и ЛНР. По мнению правозащитника, таким образом украинский лидер уничтожил свою страну.

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В Пентагоне и ЦРУ США догадывались о провале ВСУ еще до начала контрнаступления. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака. «Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу конфликта, который, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем. Однако сейчас они называют причиной поражения украинскую стратегию», — написал он в Twitter. Ранее Барака говорил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, не согласившись на выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что этот документ предусматривают прекращение огня в ДНР и ЛНР. По мнению правозащитника, таким образом украинский лидер уничтожил свою страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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