В Пентагоне и ЦРУ США догадывались о провале ВСУ еще до начала контрнаступления. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
«Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу конфликта, который, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем. Однако сейчас они называют причиной поражения украинскую стратегию», — написал он в Twitter.
Ранее Барака говорил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, не согласившись на выполнение Минских соглашений. Он уточнил, что этот документ предусматривают прекращение огня в ДНР и ЛНР. По мнению правозащитника, таким образом украинский лидер уничтожил свою страну.
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