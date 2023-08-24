Ребенок ушел на прогулку и не вернулся
В Копейске (Челябинская область) разыскивают восьмилетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Поисковая ориентировка на ребенка появилась в соцсетях волонтеров.
«Пропал Черных Анатолий, восемь лет (2015 года рождения). 24 августа не вернулся домой с прогулки в поселке Старокамышинск», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку. Его рост составляет 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.
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