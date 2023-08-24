24 августа 2023

В Копейске пропал восьмилетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, двор, песочница, детские игрушки, дети, дети играют
Ребенок ушел на прогулку и не вернулся Фото:

В Копейске (Челябинская область) разыскивают восьмилетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Поисковая ориентировка на ребенка появилась в соцсетях волонтеров.

«Пропал Черных Анатолий, восемь лет (2015 года рождения). 24 августа не вернулся домой с прогулки в поселке Старокамышинск», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку. Его рост составляет 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.

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В Копейске (Челябинская область) разыскивают восьмилетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Поисковая ориентировка на ребенка появилась в соцсетях волонтеров. «Пропал Черных Анатолий, восемь лет (2015 года рождения). 24 августа не вернулся домой с прогулки в поселке Старокамышинск», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку. Его рост составляет 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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