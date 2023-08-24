В Копейске пропал восьмилетний мальчик. Фото

25 августа 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Ребенок ушел на прогулку и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) разыскивают восьмилетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Поисковая ориентировка на ребенка появилась в соцсетях волонтеров. «Пропал Черных Анатолий, восемь лет (2015 года рождения). 24 августа не вернулся домой с прогулки в поселке Старокамышинск», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку. Его рост составляет 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Поисковый отряд «Лиза Алерт» Челябинской области, https://vk.com/wall-48564392_11045?w=wall-48564392_11045

В Копейске (Челябинская область) разыскивают восьмилетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Поисковая ориентировка на ребенка появилась в соцсетях волонтеров. «Пропал Черных Анатолий, восемь лет (2015 года рождения). 24 августа не вернулся домой с прогулки в поселке Старокамышинск», — сообщается в паблике «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик был одет в синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, красную кепку. Его рост составляет 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.