В Пермском крае мастер спорта случайно убил знакомого

25 августа 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Удар мужчины оказался смертельным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Косинском округе Пермского края драка между мужчинами закончилась смертельным исходом. Мастер спорта, не расчитав свои силы, случайно убил знакомого. «Перед судом предстал мужчина, который по неосторожности убил знакомого. Участники драки были пьяны, но случайный убийца является мастером спорта по тяжелой атлетике, а потому его удары оказались смертельными», — пишет портал «В курсе». Судмедэкспертиза установила, что жертве было нанесено не менее четырех ударов в области грудной клетки, четыре удара в область головы и около девяти — по конечностям. Удары привели к внутреннему кровотечению. Спортсмен сам явился полицию, где заявли о совершенном преступлении. При вынесении приговора суд учел это как смягчающее обстоятельство. Преступника приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

В Косинском округе Пермского края драка между мужчинами закончилась смертельным исходом. Мастер спорта, не расчитав свои силы, случайно убил знакомого. «Перед судом предстал мужчина, который по неосторожности убил знакомого. Участники драки были пьяны, но случайный убийца является мастером спорта по тяжелой атлетике, а потому его удары оказались смертельными», — пишет портал «В курсе». Судмедэкспертиза установила, что жертве было нанесено не менее четырех ударов в области грудной клетки, четыре удара в область головы и около девяти — по конечностям. Удары привели к внутреннему кровотечению. Спортсмен сам явился полицию, где заявли о совершенном преступлении. При вынесении приговора суд учел это как смягчающее обстоятельство. Преступника приговорили к девяти годам колонии строгого режима.