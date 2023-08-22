Россельхознадзор обнаружил опасных паразитов в рыбе из водоемов ХМАО

23 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В рыбе из рек ХМАО обнаружили возбудителей описторхоза Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россельхознадзор обнаружил в рыбе, выловленной из водоемов Обь-Иртышского бассейна ХМАО, личинки паразитов — возбудителей опасного для человека заболевания. Об этом на официальном сайте сообщил Россельхознадзор ХМАО. «Отобрано восемь проб рыбы-сырца, выловленных в водных объектах Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры. По результатам исследований во всех образцах установлено наличие жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом», — указано в публикации ведомства. Описторхоз при длительном течении вызывает рак печени, осложнения бронхиальной астмы, сахарного диабета, способствует появлению патологий при беременности и родах. Человек может заразиться при употреблении сырой или прошедшей недостаточную термическую обработку рыбы. Избавляются от паразитов можно только при помощи термических методов: личинки сохраняют жизнеспособность при низких температурах. Копченая или соленая рыба может считаться безопасной в том случае, если ее предварительно обработали термическим способом. Ранее URA.RU писало, что высокая заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом была отмечена в Березовском, Советском и Белоярском районах ХМАО. Основной причиной заболевания было употребление в пищу сырой или плохо просоленной зараженной рыбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россельхознадзор обнаружил в рыбе, выловленной из водоемов Обь-Иртышского бассейна ХМАО, личинки паразитов — возбудителей опасного для человека заболевания. Об этом на официальном сайте сообщил Россельхознадзор ХМАО. «Отобрано восемь проб рыбы-сырца, выловленных в водных объектах Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры. По результатам исследований во всех образцах установлено наличие жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом», — указано в публикации ведомства. Описторхоз при длительном течении вызывает рак печени, осложнения бронхиальной астмы, сахарного диабета, способствует появлению патологий при беременности и родах. Человек может заразиться при употреблении сырой или прошедшей недостаточную термическую обработку рыбы. Избавляются от паразитов можно только при помощи термических методов: личинки сохраняют жизнеспособность при низких температурах. Копченая или соленая рыба может считаться безопасной в том случае, если ее предварительно обработали термическим способом. Ранее URA.RU писало, что высокая заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом была отмечена в Березовском, Советском и Белоярском районах ХМАО. Основной причиной заболевания было употребление в пищу сырой или плохо просоленной зараженной рыбы.