22 августа 2023

Россельхознадзор обнаружил опасных паразитов в рыбе из водоемов ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, рыба речная
В рыбе из рек ХМАО обнаружили возбудителей описторхоза Фото:

Россельхознадзор обнаружил в рыбе, выловленной из водоемов Обь-Иртышского бассейна ХМАО, личинки паразитов — возбудителей опасного для человека заболевания. Об этом на официальном сайте сообщил Россельхознадзор ХМАО.

«Отобрано восемь проб рыбы-сырца, выловленных в водных объектах Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры. По результатам исследований во всех образцах установлено наличие жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом», — указано в публикации ведомства.

Описторхоз при длительном течении вызывает рак печени, осложнения бронхиальной астмы, сахарного диабета, способствует появлению патологий при беременности и родах. Человек может заразиться при употреблении сырой или прошедшей недостаточную термическую обработку рыбы. Избавляются от паразитов можно только при помощи термических методов: личинки сохраняют жизнеспособность при низких температурах. Копченая или соленая рыба может считаться безопасной в том случае, если ее предварительно обработали термическим способом.

Ранее URA.RU писало, что высокая заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом была отмечена в Березовском, Советском и Белоярском районах ХМАО. Основной причиной заболевания было употребление в пищу сырой или плохо просоленной зараженной рыбы.

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Россельхознадзор обнаружил в рыбе, выловленной из водоемов Обь-Иртышского бассейна ХМАО, личинки паразитов — возбудителей опасного для человека заболевания. Об этом на официальном сайте сообщил Россельхознадзор ХМАО. «Отобрано восемь проб рыбы-сырца, выловленных в водных объектах Обь-Иртышского бассейна ХМАО-Югры. По результатам исследований во всех образцах установлено наличие жизнеспособных личинок Opisthorchis felineus (кошачья двуустка), что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне зараженности водных объектов Обь-Иртышского бассейна опасным для человека паразитарным заболеванием — описторхозом», — указано в публикации ведомства. Описторхоз при длительном течении вызывает рак печени, осложнения бронхиальной астмы, сахарного диабета, способствует появлению патологий при беременности и родах. Человек может заразиться при употреблении сырой или прошедшей недостаточную термическую обработку рыбы. Избавляются от паразитов можно только при помощи термических методов: личинки сохраняют жизнеспособность при низких температурах. Копченая или соленая рыба может считаться безопасной в том случае, если ее предварительно обработали термическим способом. Ранее URA.RU писало, что высокая заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом была отмечена в Березовском, Советском и Белоярском районах ХМАО. Основной причиной заболевания было употребление в пищу сырой или плохо просоленной зараженной рыбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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