25 августа 2023

Екатеринбургская «Синара» завоевала Суперкубок России по мини-футболу

© Служба новостей «URA.RU»
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III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, мини-футбол
Матч за Суперкубок состоялся в Санкт-Петербурге Фото:

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Суперкубок России. Об этом рассказало информагентство ТАСС.

«Футболисты „Синары“ обыграли московский КПРФ со счетом 3:2. Клуб впервые стал обладателем трофея Бетсити-Суперкубок России», — сообщили ТАСС.

По регламенту Суперкубка, между собой встречаются чемпионы России и обладатели Кубка России, который завоевала «Синара». Матч состоялся в Санкт-Петербурге.

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Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Суперкубок России. Об этом рассказало информагентство ТАСС. «Футболисты „Синары“ обыграли московский КПРФ со счетом 3:2. Клуб впервые стал обладателем трофея Бетсити-Суперкубок России», — сообщили ТАСС. По регламенту Суперкубка, между собой встречаются чемпионы России и обладатели Кубка России, который завоевала «Синара». Матч состоялся в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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