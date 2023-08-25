Екатеринбургская «Синара» завоевала Суперкубок России по мини-футболу

Матч за Суперкубок состоялся в Санкт-Петербурге
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Суперкубок России. Об этом рассказало информагентство ТАСС.
«Футболисты „Синары“ обыграли московский КПРФ со счетом 3:2. Клуб впервые стал обладателем трофея Бетсити-Суперкубок России», — сообщили ТАСС.
По регламенту Суперкубка, между собой встречаются чемпионы России и обладатели Кубка России, который завоевала «Синара». Матч состоялся в Санкт-Петербурге.
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