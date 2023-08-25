25 августа 2023

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* вернулся в Twitter. Скрин

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман* ответил на сообщения пользователей Фото:

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) вернулся в соцсеть Х (бывший Twitter). Он не публиковал сообщений в аккаунте, но дважды ответил на посты пользователей.

Первую реакцию политик оставил 24 августа, а через день — вторую. Последний твит в соцсети Х он опубликовал год назад, 25 августа.

Экс-мэр был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей. Также политику было запрещено вести соцсети. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима. 6 июня приговор вступил в силу. Ограничения с политика были сняты.

В июне Ройзман заявил, что пока не планирует возвращаться в соцсети. Он объяснил это тем, что не хочет ставить «плашку» иноагента на публикациях.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Ответы политика
Ответы политика
Последний твит Ройзмана*
Последний твит Ройзмана*

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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) вернулся в соцсеть Х (бывший Twitter). Он не публиковал сообщений в аккаунте, но дважды ответил на посты пользователей. Первую реакцию политик оставил 24 августа, а через день — вторую. Последний твит в соцсети Х он опубликовал год назад, 25 августа. Экс-мэр был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей. Также политику было запрещено вести соцсети. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима. 6 июня приговор вступил в силу. Ограничения с политика были сняты. В июне Ройзман заявил, что пока не планирует возвращаться в соцсети. Он объяснил это тем, что не хочет ставить «плашку» иноагента на публикациях. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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