Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) вернулся в соцсеть Х (бывший Twitter). Он не публиковал сообщений в аккаунте, но дважды ответил на посты пользователей.
Первую реакцию политик оставил 24 августа, а через день — вторую. Последний твит в соцсети Х он опубликовал год назад, 25 августа.
Экс-мэр был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей. Также политику было запрещено вести соцсети. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима. 6 июня приговор вступил в силу. Ограничения с политика были сняты.
В июне Ройзман заявил, что пока не планирует возвращаться в соцсети. Он объяснил это тем, что не хочет ставить «плашку» иноагента на публикациях.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.