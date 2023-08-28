Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ

Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму сбили два дрона ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — заявил Аксенов. Заявление опубликовано в
12 августа в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь было уничтожено 14 украинских дронов. Они были поражены средствами ПВО. Также ведомство отметило, что была остановлена попытка ВСУ атаковать Крымский мост, передает RT.
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