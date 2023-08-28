Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму сбили два дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — заявил Аксенов. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он призвал граждан доверять официальным источникам информации.

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь было уничтожено 14 украинских дронов. Они были поражены средствами ПВО. Также ведомство отметило, что была остановлена попытка ВСУ атаковать Крымский мост, передает RT.

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Два украинских беспилотника были сбиты в Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА», — заявил Аксенов. Заявление опубликовано в telegram-канале. Он призвал граждан доверять официальным источникам информации. 12 августа в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму за ночь было уничтожено 14 украинских дронов. Они были поражены средствами ПВО. Также ведомство отметило, что была остановлена попытка ВСУ атаковать Крымский мост, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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