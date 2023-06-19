Над Крымом сбиты два украинских беспилотника

19 июня 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Над Крымом было сбито два украинских беспилотника, сообщил Сергей Аксенов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На севере Крыма средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два украинских дрона. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов «Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил Аксенов. Свое заявление он выложил в telegram-канале . Ранее Аксенов сообщал, что в ночь на 15 июня над Крымом были замечены девять украинских дронов. «Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе», — отметил он. Шесть беспилотников были сбиты ПВО, а три аппарата заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что пострадавших нет.

На севере Крыма средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два украинских дрона. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов «Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил Аксенов. Свое заявление он выложил в telegram-канале. Ранее Аксенов сообщал, что в ночь на 15 июня над Крымом были замечены девять украинских дронов. «Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе», — отметил он. Шесть беспилотников были сбиты ПВО, а три аппарата заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что пострадавших нет.