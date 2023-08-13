«Военная хроника» предупредила об активности НАТО у Крыма

Наблюдается активизация деятельности НАТО у Крыма. На данный момент в воздушном пространстве юго-восточнее Крыма находится американский беспилотный стратегический самолет RQ-4 Global Hawk.
«Активность авиации НАТО у Крыма. В данный момент юго-восточнее крымского полуострова дежурит американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — сообщает telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что этот самолет был также замечен над Черным морем за сутки до попытки ВСУ атаковать Крымский мост.
Еще один дрон с позывным FORTE10 также регулярно появляется у побережья Крыма, занимаясь оптической и радиоэлектронной разведкой. В северо-западной части Черного моря мониторится самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, предназначенный для анализа каналов связи между военными подразделениями и авиацией, передали в telegram-канале.
Ранее стало известно, что перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, в районе крымского полуострова был обнаружен разведывательный самолет НАТО. Через девять часов после этого началась атака на нефтебазу, включая использование дронов Mugin-5.
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