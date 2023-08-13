«Военная хроника» предупредила об активности НАТО у Крыма

«Военная хроника»: в районе Крыма активизировалась авиация НАТО
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НАТО активизировала свое присутствие в районе Крыма Фото:

Наблюдается активизация деятельности НАТО у Крыма. На данный момент в воздушном пространстве юго-восточнее Крыма находится американский беспилотный стратегический самолет RQ-4 Global Hawk.

«Активность авиации НАТО у Крыма. В данный момент юго-восточнее крымского полуострова дежурит американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — сообщает telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что этот самолет был также замечен над Черным морем за сутки до попытки ВСУ атаковать Крымский мост.

Еще один дрон с позывным FORTE10 также регулярно появляется у побережья Крыма, занимаясь оптической и радиоэлектронной разведкой. В северо-западной части Черного моря мониторится самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, предназначенный для анализа каналов связи между военными подразделениями и авиацией, передали в telegram-канале.

Ранее стало известно, что перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, в районе крымского полуострова был обнаружен разведывательный самолет НАТО. Через девять часов после этого началась атака на нефтебазу, включая использование дронов Mugin-5.

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Наблюдается активизация деятельности НАТО у Крыма. На данный момент в воздушном пространстве юго-восточнее Крыма находится американский беспилотный стратегический самолет RQ-4 Global Hawk. «Активность авиации НАТО у Крыма. В данный момент юго-восточнее крымского полуострова дежурит американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — сообщает telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что этот самолет был также замечен над Черным морем за сутки до попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Еще один дрон с позывным FORTE10 также регулярно появляется у побережья Крыма, занимаясь оптической и радиоэлектронной разведкой. В северо-западной части Черного моря мониторится самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, предназначенный для анализа каналов связи между военными подразделениями и авиацией, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, в районе крымского полуострова был обнаружен разведывательный самолет НАТО. Через девять часов после этого началась атака на нефтебазу, включая использование дронов Mugin-5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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