«Военная хроника» предупредила об активности НАТО у Крыма

«Военная хроника»: в районе Крыма активизировалась авиация НАТО

13 августа 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

НАТО активизировала свое присутствие в районе Крыма Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Наблюдается активизация деятельности НАТО у Крыма. На данный момент в воздушном пространстве юго-восточнее Крыма находится американский беспилотный стратегический самолет RQ-4 Global Hawk. «Активность авиации НАТО у Крыма. В данный момент юго-восточнее крымского полуострова дежурит американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — сообщает telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что этот самолет был также замечен над Черным морем за сутки до попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Еще один дрон с позывным FORTE10 также регулярно появляется у побережья Крыма, занимаясь оптической и радиоэлектронной разведкой. В северо-западной части Черного моря мониторится самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, предназначенный для анализа каналов связи между военными подразделениями и авиацией, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, в районе крымского полуострова был обнаружен разведывательный самолет НАТО. Через девять часов после этого началась атака на нефтебазу, включая использование дронов Mugin-5.

Наблюдается активизация деятельности НАТО у Крыма. На данный момент в воздушном пространстве юго-восточнее Крыма находится американский беспилотный стратегический самолет RQ-4 Global Hawk. «Активность авиации НАТО у Крыма. В данный момент юго-восточнее крымского полуострова дежурит американский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12», — сообщает telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что этот самолет был также замечен над Черным морем за сутки до попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Еще один дрон с позывным FORTE10 также регулярно появляется у побережья Крыма, занимаясь оптической и радиоэлектронной разведкой. В северо-западной части Черного моря мониторится самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, предназначенный для анализа каналов связи между военными подразделениями и авиацией, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе, в районе крымского полуострова был обнаружен разведывательный самолет НАТО. Через девять часов после этого началась атака на нефтебазу, включая использование дронов Mugin-5.