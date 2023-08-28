Пермяки второй раз за месяц смогут наблюдать суперлуние

Огромная Луна покажется при хорошей погоде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Наблюдать в Перми суперлуние можно будет уже второй раз за месяц. Необычное небесное явление произойдет в ночь с 30 на 31 августа, сообщали в Пермском планетарии.

«31 августа в 00:10, второй раз за месяц, произойдет суперлуние. В эту ночь полная Луна будет находиться в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (355.394 км) и покажется нам значительно больше и ярче, чем обычно», — говорится на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Большой Луной можно будет любоваться при хорошей погоде. Онлайн-сервисы пока неоднозначно сообщают об облачности в ночь на 31 августа. Яндекс обещает пасмурную ночь, а Gismeteo — ясную.