28 августа 2023

Пермяки второй раз за месяц смогут наблюдать суперлуние

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Огромная Луна покажется при хорошей погоде Фото:

Наблюдать в Перми суперлуние можно будет уже второй раз за месяц. Необычное небесное явление произойдет в ночь с 30 на 31 августа, сообщали в Пермском планетарии.

«31 августа в 00:10, второй раз за месяц, произойдет суперлуние. В эту ночь полная Луна будет находиться в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (355.394 км) и покажется нам значительно больше и ярче, чем обычно», — говорится на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Большой Луной можно будет любоваться при хорошей погоде. Онлайн-сервисы пока неоднозначно сообщают об облачности в ночь на 31 августа. Яндекс обещает пасмурную ночь, а Gismeteo — ясную.

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Наблюдать в Перми суперлуние можно будет уже второй раз за месяц. Необычное небесное явление произойдет в ночь с 30 на 31 августа, сообщали в Пермском планетарии. «31 августа в 00:10, второй раз за месяц, произойдет суперлуние. В эту ночь полная Луна будет находиться в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (355.394 км) и покажется нам значительно больше и ярче, чем обычно», — говорится на странице планетария в соцсети «ВКонтакте». Большой Луной можно будет любоваться при хорошей погоде. Онлайн-сервисы пока неоднозначно сообщают об облачности в ночь на 31 августа. Яндекс обещает пасмурную ночь, а Gismeteo — ясную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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