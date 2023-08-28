28 августа 2023

В Екатеринбурге еще три площадки отдадут под реновацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос общежития на Фонвизина, 10. Екатеринбург, развалины дома, снос здания, строительные работы, снос, реновация
Участки на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном отдадут под реновацию Фото:

Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион три участка под комплексное развитие территории. Речь идет о площадках на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном. Информация опубликована на официальном городском портале.

«Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 17 513 квадратных метров в районе улицы Летчиков. Определить срок проведения аукциона — в течение 45 дней […] Начальную цену предмета аукциона — 428 791 рублей», — говорится в постановлении.

Площадь участка в районе улицы Вилонова — 20,4 тысячи квадратных метров, начальная цена — 500 тысяч рублей. Площадь участка в районе улицы Кварцевой — 9 тысяч квадратных метров, начальная цена 220 тысяч рублей. Срок проведения аукциона по обеим площадкам также в течение 45 дней. Всего под снос пойдет 18 домов.

Ранее в Екатеринбурге в квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка началось строительство жилого комплекса по программе КРТ. Аукцион на право заниматься реновацией этой площадки выиграла компания «ЛСР — Урал». Еще один участок по программе КРТ — в квартале улиц Краснофлотцев, Шефской, Корепина, Донской — начала осваивать компания «Астра — Девелопмент».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион три участка под комплексное развитие территории. Речь идет о площадках на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном. Информация опубликована на официальном городском портале. «Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 17 513 квадратных метров в районе улицы Летчиков. Определить срок проведения аукциона — в течение 45 дней […] Начальную цену предмета аукциона — 428 791 рублей», — говорится в постановлении. Площадь участка в районе улицы Вилонова — 20,4 тысячи квадратных метров, начальная цена — 500 тысяч рублей. Площадь участка в районе улицы Кварцевой — 9 тысяч квадратных метров, начальная цена 220 тысяч рублей. Срок проведения аукциона по обеим площадкам также в течение 45 дней. Всего под снос пойдет 18 домов. Ранее в Екатеринбурге в квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка началось строительство жилого комплекса по программе КРТ. Аукцион на право заниматься реновацией этой площадки выиграла компания «ЛСР — Урал». Еще один участок по программе КРТ — в квартале улиц Краснофлотцев, Шефской, Корепина, Донской — начала осваивать компания «Астра — Девелопмент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...