В Екатеринбурге еще три площадки отдадут под реновацию 29 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 + Участки на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном отдадут под реновацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион три участка под комплексное развитие территории. Речь идет о площадках на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном. Информация опубликована на официальном городском портале. «Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 17 513 квадратных метров в районе улицы Летчиков. Определить срок проведения аукциона — в течение 45 дней […] Начальную цену предмета аукциона — 428 791 рублей», — говорится в постановлении. Площадь участка в районе улицы Вилонова — 20,4 тысячи квадратных метров, начальная цена — 500 тысяч рублей. Площадь участка в районе улицы Кварцевой — 9 тысяч квадратных метров, начальная цена 220 тысяч рублей. Срок проведения аукциона по обеим площадкам также в течение 45 дней. Всего под снос пойдет 18 домов. Ранее в Екатеринбурге в квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка началось строительство жилого комплекса по программе КРТ. Аукцион на право заниматься реновацией этой площадки выиграла компания «ЛСР — Урал». Еще один участок по программе КРТ — в квартале улиц Краснофлотцев, Шефской, Корепина, Донской — начала осваивать компания «Астра — Девелопмент». Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион три участка под комплексное развитие территории. Речь идет о площадках на Уктусе, в Пионерском и Завокзальном. Информация опубликована на официальном городском портале. «Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 17 513 квадратных метров в районе улицы Летчиков. Определить срок проведения аукциона — в течение 45 дней […] Начальную цену предмета аукциона — 428 791 рублей», — говорится в постановлении. Площадь участка в районе улицы Вилонова — 20,4 тысячи квадратных метров, начальная цена — 500 тысяч рублей. Площадь участка в районе улицы Кварцевой — 9 тысяч квадратных метров, начальная цена 220 тысяч рублей. Срок проведения аукциона по обеим площадкам также в течение 45 дней. Всего под снос пойдет 18 домов. Ранее в Екатеринбурге в квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка началось строительство жилого комплекса по программе КРТ. Аукцион на право заниматься реновацией этой площадки выиграла компания «ЛСР — Урал». Еще один участок по программе КРТ — в квартале улиц Краснофлотцев, Шефской, Корепина, Донской — начала осваивать компания «Астра — Девелопмент». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям