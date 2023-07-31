В Екатеринбурге на месте молзавода Danone начали строить ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства ЖК в рамках КРТ нежилой застройки. Екатеринбург, бетономешалка, фундамент, строительство, стройка, заливка бетона, рабочие в жилетках
В квартале улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка появится ЖК комфорт-класса Фото:

В квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге началось строительство жилого комплекса с квартирами стоимостью от 190 тысяч рублей. Это первый в городе проект комплексного-развития территории. Символические монетки в бетонный фундамент бросили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Проект КРТ утвержден на десять лет, но мы планируем сдать их досрочно. Он подразумевает строительство шести домов и детского сада, а также реконструкцию школы №75 на улице Восточной. Там дополнительно появится 550 мест. Первую очередь — два жилых дома, подземный паркинг со встроенными помещениями — мы должны сдать не позднее июля 2026 года», — рассказал URA.RU генеральный директор «ЛСР — Урал» Владимир Крицкий

ЖК будет называться «Азина, 16». В компании пока определяются со стоимостью квадратного метра. В среднем в этом районе она составляет порядка 190 тысяч рублей, в новом ЖК возможно будет чуть дешевле.

В апреле 2022 года ЛСР выиграла конкурс проектов по освоению участка бывшего молокозавода на Азина. Свои предложения по застройке нового квартала на месте предприятия вносили четыре архитектурных бюро. Сумма сделки с ЛСР составила порядка миллиарда рублей, хотя первоначальная стоимость земли была 580 миллионов рублей. Сносить промышленную зону в центре Екатеринбурга начали 31 марта 2022 года.

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В квадрате улиц Челюскинцев — Луначарского — Азина — Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге началось строительство жилого комплекса с квартирами стоимостью от 190 тысяч рублей. Это первый в городе проект комплексного-развития территории. Символические монетки в бетонный фундамент бросили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Проект КРТ утвержден на десять лет, но мы планируем сдать их досрочно. Он подразумевает строительство шести домов и детского сада, а также реконструкцию школы №75 на улице Восточной. Там дополнительно появится 550 мест. Первую очередь — два жилых дома, подземный паркинг со встроенными помещениями — мы должны сдать не позднее июля 2026 года», — рассказал URA.RU генеральный директор «ЛСР — Урал» Владимир Крицкий ЖК будет называться «Азина, 16». В компании пока определяются со стоимостью квадратного метра. В среднем в этом районе она составляет порядка 190 тысяч рублей, в новом ЖК возможно будет чуть дешевле. В апреле 2022 года ЛСР выиграла конкурс проектов по освоению участка бывшего молокозавода на Азина. Свои предложения по застройке нового квартала на месте предприятия вносили четыре архитектурных бюро. Сумма сделки с ЛСР составила порядка миллиарда рублей, хотя первоначальная стоимость земли была 580 миллионов рублей. Сносить промышленную зону в центре Екатеринбурга начали 31 марта 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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