ВС РФ ударили «Искандером» по вагонам с украинскими боеприпасами

30 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили украинские боеприпасы ударом ОТРК «Искандер» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов на видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российские военные также уничтожили два пикапа Вооруженных сил Украины в районах совхоза «Октябрь» и Левадного с помощью беспилотников, и артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Великая Новоселка. Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков ранее заявлял, что поставки ВС РФ ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО, передает RT. Такими ракетами российские военнослужащие нанесли удар по ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. При этом украинская ПВО не смогла отразить удар.

Вооруженные силы России поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов на видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российские военные также уничтожили два пикапа Вооруженных сил Украины в районах совхоза «Октябрь» и Левадного с помощью беспилотников, и артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Великая Новоселка. Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков ранее заявлял, что поставки ВС РФ ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО, передает RT. Такими ракетами российские военнослужащие нанесли удар по ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. При этом украинская ПВО не смогла отразить удар.