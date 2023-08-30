ВС РФ ударили «Искандером» по вагонам с украинскими боеприпасами

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, stock, сбойка
ВС РФ уничтожили украинские боеприпасы ударом ОТРК «Искандер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов на видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российские военные также уничтожили два пикапа Вооруженных сил Украины в районах совхоза «Октябрь» и Левадного с помощью беспилотников, и артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Великая Новоселка.

Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков ранее заявлял, что поставки ВС РФ ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО, передает RT. Такими ракетами российские военнослужащие нанесли удар по ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. При этом украинская ПВО не смогла отразить удар.

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Вооруженные силы России поразили вагоны с боеприпасами украинских военнослужащих в ДНР с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов на видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российские военные также уничтожили два пикапа Вооруженных сил Украины в районах совхоза «Октябрь» и Левадного с помощью беспилотников, и артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Великая Новоселка. Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков ранее заявлял, что поставки ВС РФ ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО, передает RT. Такими ракетами российские военнослужащие нанесли удар по ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. При этом украинская ПВО не смогла отразить удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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