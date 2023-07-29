«Военная хроника»: ВС РФ ударили ракетами «Искандер» по Запорожью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
ВС РФ ударили по противнику в Запорожье с помощью «Искандера», сообщает «Военная хроника» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Баллистическими ракетами «Искандер» был нанесен удар по противнику в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщает «Военная хроника». Уточняется, что украинская ПВО не смогла отразить удар.

«Сообщают о новом ударе ракетами „Искандер“ по Запорожью <…> Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что «Искандер» стал снова использоваться из-за невозможности перехвата данного типа ракеты украинскими ПВО.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что в регионе слышны взрывы. По его словам, были слышны от двух до четырех прилетов. Рогов пообещал дать подробную информацию позже. РИА Новости, ссылаясь на украинские telegram-каналы, тоже сообщает о взрывах в Запорожье.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Баллистическими ракетами «Искандер» был нанесен удар по противнику в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщает «Военная хроника». Уточняется, что украинская ПВО не смогла отразить удар. «Сообщают о новом ударе ракетами „Искандер“ по Запорожью <…> Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что «Искандер» стал снова использоваться из-за невозможности перехвата данного типа ракеты украинскими ПВО. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что в регионе слышны взрывы. По его словам, были слышны от двух до четырех прилетов. Рогов пообещал дать подробную информацию позже. РИА Новости, ссылаясь на украинские telegram-каналы, тоже сообщает о взрывах в Запорожье. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...