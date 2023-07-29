«Военная хроника»: ВС РФ ударили ракетами «Искандер» по Запорожью

29 июля 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по противнику в Запорожье с помощью «Искандера», сообщает «Военная хроника» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Баллистическими ракетами «Искандер» был нанесен удар по противнику в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщает «Военная хроника». Уточняется, что украинская ПВО не смогла отразить удар. «Сообщают о новом ударе ракетами „Искандер“ по Запорожью <…> Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что «Искандер» стал снова использоваться из-за невозможности перехвата данного типа ракеты украинскими ПВО. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил , что в регионе слышны взрывы. По его словам, были слышны от двух до четырех прилетов. Рогов пообещал дать подробную информацию позже. РИА Новости, ссылаясь на украинские telegram-каналы, тоже сообщает о взрывах в Запорожье.



Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Баллистическими ракетами «Искандер» был нанесен удар по противнику в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом сообщает «Военная хроника». Уточняется, что украинская ПВО не смогла отразить удар. «Сообщают о новом ударе ракетами „Искандер“ по Запорожью <…> Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что «Искандер» стал снова использоваться из-за невозможности перехвата данного типа ракеты украинскими ПВО. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что в регионе слышны взрывы. По его словам, были слышны от двух до четырех прилетов. Рогов пообещал дать подробную информацию позже. РИА Новости, ссылаясь на украинские telegram-каналы, тоже сообщает о взрывах в Запорожье. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.