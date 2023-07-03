MWM: удар «Искандера» по ВСУ показал критическую уязвимость Украины

03 июля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

«Искандеры» использовались в апреле для ликвидации наемников из «Грузинского легиона», причастных к истязаниям российских военных Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары ракетами «Искандер» (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов — прим. URA.RU) по Вооруженным силам Украины у Антоновского моста показали серьезную уязвимость армии. Об этом пишут журналисты Military Watch Magazine. «Одним из наиболее примечательных стал удар баллистической ракетой „Искандер-М“, который был обнародован 30 июня. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных», — говорится в публикации. Россия атакует ВСУ ракетами на трех направлениях: лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском. Так, например, на днях был уничтожен пункт 53-й механизированной бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Предтечино. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Украина начнет второй этап контрнаступления ядерной провокацией. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа считает, что ВСУ готовит теракт на Запорожской АЭС.

Удары ракетами «Искандер» (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов — прим. URA.RU) по Вооруженным силам Украины у Антоновского моста показали серьезную уязвимость армии. Об этом пишут журналисты Military Watch Magazine. «Одним из наиболее примечательных стал удар баллистической ракетой „Искандер-М“, который был обнародован 30 июня. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных», — говорится в публикации. Россия атакует ВСУ ракетами на трех направлениях: лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском. Так, например, на днях был уничтожен пункт 53-й механизированной бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Предтечино. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Украина начнет второй этап контрнаступления ядерной провокацией. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа считает, что ВСУ готовит теракт на Запорожской АЭС.