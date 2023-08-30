Текслер поручил направлять свободные деньги на защиту челябинских школ. Фото

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Текслер напомнил, что здоровье детей приоритет номер один для региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании по пожарной безопасности и ликвидации ЧС 30 августа поручил главам районов направлять сэкономленные деньги на установку техники для защиты школ. Все детсады, школы и вузы региона при этом готовы к началу учебного года, передает пресс-служба главы региона.

«В этом году все, кто предъявлены к приемке получили акты готовности к новому учебному году. Я давал поручения по модернизации и замене систем пожарной защиты в образовательных организациях. Прошу ответственных лиц строго контролировать выполнение работ. Если появляется экономия, направлять средства на установку современных средств защиты школьных зданий», — отметил Текслер.

Основной темой заседания стала безопасность детей и студентов в новом учебном году. Губернатор поставил задачу регулярно проводить антитеррористические учения. Основной целью стала тренировка сотрудников образования и охранных предприятий в школах и вузах.

В регионе остались школы, которым выданы предписания об устранении пожарных нарушений. Выполнение указаний Текслер поручил взять главам районов на контроль и оперативно исправить все недочеты. В пресс-службе главы региона также напомнили, что в течение года школы и детсады проверит Роспотребнадзор. Ведомство оценит исполнение санитарных требований.

«Все, что касается здоровья детей — это приоритет номер один. Поэтому и контроль проводится серьезный», — заявил Текслер.

Глава региона поручил муниципалитетам направлять свободные деньги на модернизацию устаревших пожарных систем в школах
Глава региона поручил муниципалитетам направлять свободные деньги на модернизацию устаревших пожарных систем в школах
Текслер поручил сделать регулярные антитеррористические учения для педагогов и охранных организаций
Текслер поручил сделать регулярные антитеррористические учения для педагогов и охранных организаций
В заседании приняли участие федеральные и региональные ведомства, а также главы муниципалитетов
В заседании приняли участие федеральные и региональные ведомства, а также главы муниципалитетов
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании по пожарной безопасности и ликвидации ЧС 30 августа поручил главам районов направлять сэкономленные деньги на установку техники для защиты школ. Все детсады, школы и вузы региона при этом готовы к началу учебного года, передает пресс-служба главы региона. «В этом году все, кто предъявлены к приемке получили акты готовности к новому учебному году. Я давал поручения по модернизации и замене систем пожарной защиты в образовательных организациях. Прошу ответственных лиц строго контролировать выполнение работ. Если появляется экономия, направлять средства на установку современных средств защиты школьных зданий», — отметил Текслер. Основной темой заседания стала безопасность детей и студентов в новом учебном году. Губернатор поставил задачу регулярно проводить антитеррористические учения. Основной целью стала тренировка сотрудников образования и охранных предприятий в школах и вузах. В регионе остались школы, которым выданы предписания об устранении пожарных нарушений. Выполнение указаний Текслер поручил взять главам районов на контроль и оперативно исправить все недочеты. В пресс-службе главы региона также напомнили, что в течение года школы и детсады проверит Роспотребнадзор. Ведомство оценит исполнение санитарных требований. «Все, что касается здоровья детей — это приоритет номер один. Поэтому и контроль проводится серьезный», — заявил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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