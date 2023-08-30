Текслер напомнил, что здоровье детей приоритет номер один для региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании по пожарной безопасности и ликвидации ЧС 30 августа поручил главам районов направлять сэкономленные деньги на установку техники для защиты школ. Все детсады, школы и вузы региона при этом готовы к началу учебного года, передает пресс-служба главы региона.

«В этом году все, кто предъявлены к приемке получили акты готовности к новому учебному году. Я давал поручения по модернизации и замене систем пожарной защиты в образовательных организациях. Прошу ответственных лиц строго контролировать выполнение работ. Если появляется экономия, направлять средства на установку современных средств защиты школьных зданий», — отметил Текслер.

Основной темой заседания стала безопасность детей и студентов в новом учебном году. Губернатор поставил задачу регулярно проводить антитеррористические учения. Основной целью стала тренировка сотрудников образования и охранных предприятий в школах и вузах.

В регионе остались школы, которым выданы предписания об устранении пожарных нарушений. Выполнение указаний Текслер поручил взять главам районов на контроль и оперативно исправить все недочеты. В пресс-службе главы региона также напомнили, что в течение года школы и детсады проверит Роспотребнадзор. Ведомство оценит исполнение санитарных требований.

«Все, что касается здоровья детей — это приоритет номер один. Поэтому и контроль проводится серьезный», — заявил Текслер.

Глава региона поручил муниципалитетам направлять свободные деньги на модернизацию устаревших пожарных систем в школах фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер поручил сделать регулярные антитеррористические учения для педагогов и охранных организаций фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В заседании приняли участие федеральные и региональные ведомства, а также главы муниципалитетов фото: пресс-служба губернатора Челябинской области