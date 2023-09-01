Минпросвещения РФ предложило новые условия получения серебряной медали

01 сентября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Минпросвещении предложили учитывать результаты ЕГЭ для вручения медалей в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU Результаты ЕГЭ будут учитывать при вручении золотых и серебряных медалей. Ученик должен набрать не меньше 60 баллов по русскому и еще одному из предметов для получения серебряной медали. Это следует из документа Минпросвещения. «Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам, набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету „Русский язык“», — говорится в документе. Отмечается, что не менее 60 баллов на ЕГЭ школьник должен получить по одному из сдаваемых учебных предметов. Ранее сообщалось, что российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо получить не более двух оценок «хорошо», а остальные — «отлично» в аттестат. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых есть не более двух четверток в аттестате.

Результаты ЕГЭ будут учитывать при вручении золотых и серебряных медалей. Ученик должен набрать не меньше 60 баллов по русскому и еще одному из предметов для получения серебряной медали. Это следует из документа Минпросвещения. «Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам, набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету „Русский язык“», — говорится в документе. Отмечается, что не менее 60 баллов на ЕГЭ школьник должен получить по одному из сдаваемых учебных предметов. Ранее сообщалось, что российские выпускники школ смогут помимо золотой медали получить серебряную «„За особые успехи в учении“ II степени». Для этого им необходимо получить не более двух оценок «хорошо», а остальные — «отлично» в аттестат. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых есть не более двух четверток в аттестате.