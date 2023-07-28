Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Сенаторы Совфеда одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников Фото:

На пятничном заседании сенаторы одобрили закон о введении общественно-полезного труда для школьников. Кроме того, закон также предусматривает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».

«Сенаторы на заседании одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников», — заявили на заседании Совфеда. Там добавили, что закон вносит изменения в понятие «воспитание», включая в него формирование трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам среди обучающихся. Закон также переименовывает предмет ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».

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На пятничном заседании сенаторы одобрили закон о введении общественно-полезного труда для школьников. Кроме того, закон также предусматривает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». «Сенаторы на заседании одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников», — заявили на заседании Совфеда. Там добавили, что закон вносит изменения в понятие «воспитание», включая в него формирование трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам среди обучающихся. Закон также переименовывает предмет ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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