Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

28 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Сенаторы Совфеда одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пятничном заседании сенаторы одобрили закон о введении общественно-полезного труда для школьников. Кроме того, закон также предусматривает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». «Сенаторы на заседании одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников», — заявили на заседании Совфеда. Там добавили, что закон вносит изменения в понятие «воспитание», включая в него формирование трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам среди обучающихся. Закон также переименовывает предмет ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».

На пятничном заседании сенаторы одобрили закон о введении общественно-полезного труда для школьников. Кроме того, закон также предусматривает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины». «Сенаторы на заседании одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников», — заявили на заседании Совфеда. Там добавили, что закон вносит изменения в понятие «воспитание», включая в него формирование трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам среди обучающихся. Закон также переименовывает предмет ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».