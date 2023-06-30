Министр просвещения назвал условие для получения серебряной медали

Кравцов: серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками

30 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В аттестате должно быть не более двух четверок Фото: Алексей Андронов © URA.RU Серебряную медаль смогут получить школьники, имеющие не более двух четверток в аттестате. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — заявил министр во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год, передает «Интерфакс». Кравцов уточнил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается. «До сентября соответствующие решения будут приняты», — заключил глава министерства. В мае Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Вместе с этим в сентябре старшеклассники получат учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Серебряную медаль смогут получить школьники, имеющие не более двух четверток в аттестате. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — заявил министр во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год, передает «Интерфакс». Кравцов уточнил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается. «До сентября соответствующие решения будут приняты», — заключил глава министерства. В мае Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Вместе с этим в сентябре старшеклассники получат учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.