Министр просвещения назвал условие для получения серебряной медали

Кравцов: серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками
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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
В аттестате должно быть не более двух четверок Фото:

Серебряную медаль смогут получить школьники, имеющие не более двух четверток в аттестате. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — заявил министр во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год, передает «Интерфакс». Кравцов уточнил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается. «До сентября соответствующие решения будут приняты», — заключил глава министерства.

В мае Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Вместе с этим в сентябре старшеклассники получат учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Серебряную медаль смогут получить школьники, имеющие не более двух четверток в аттестате. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — заявил министр во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год, передает «Интерфакс». Кравцов уточнил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается. «До сентября соответствующие решения будут приняты», — заключил глава министерства. В мае Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах будут снова выдать серебряные медали. Вместе с этим в сентябре старшеклассники получат учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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