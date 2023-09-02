В Челябинске разыскивают пропавшую первоклассницу. Фото

03 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Металлургическом районе пропала девочка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя девочка. Она ушла из дома в воскресенье утром и не вернулась, сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт». «Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении волонтеров. Рост пропавшей девочки 130 сантиметров. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. Поисковый отряд «Лиза Алерт», https://vk.com/feed?w=wall-48564392_11083&z=photo-48564392_457242744%2Falbum-48564392_245989233%2Frev

В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя девочка. Она ушла из дома в воскресенье утром и не вернулась, сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт». «Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении волонтеров. Рост пропавшей девочки 130 сантиметров. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.