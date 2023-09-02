02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Челябинске разыскивают пропавшую первоклассницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, чмз, немецкие дома
В Металлургическом районе пропала девочка Фото:

В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя девочка. Она ушла из дома в воскресенье утром и не вернулась, сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении волонтеров.

Рост пропавшей девочки 130 сантиметров. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.

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В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя девочка. Она ушла из дома в воскресенье утром и не вернулась, сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт». «Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении волонтеров. Рост пропавшей девочки 130 сантиметров. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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