В Металлургическом районе пропала девочка
В Металлургическом районе Челябинска пропала семилетняя девочка. Она ушла из дома в воскресенье утром и не вернулась, сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».
«Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась», — говорится в сообщении волонтеров.
Рост пропавшей девочки 130 сантиметров. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.
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