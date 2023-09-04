В ХМАО нефтяников оставили без зарплаты на четыре месяца

В Мегионе нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО „БСК Норд-Ост-Гео“. Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше одного миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства.
Прокуратура возбудила административное дело на руководителя предприятия и заставила устранить нарушения. Главного бухгалтера компании наказали дисциплинарно. «В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — добавила прокуратура.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла почти тысячи работникам в ХМАО получить зарплату. Тогда предприятие задолжало свыше 40 миллионов рублей.
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