В ХМАО нефтяников оставили без зарплаты на четыре месяца

05 сентября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Предприятие не платило сотрудникам четыре месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО „БСК Норд-Ост-Гео“. Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше одного миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура возбудила административное дело на руководителя предприятия и заставила устранить нарушения. Главного бухгалтера компании наказали дисциплинарно. «В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — добавила прокуратура. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла почти тысячи работникам в ХМАО получить зарплату. Тогда предприятие задолжало свыше 40 миллионов рублей.

В Мегионе нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО „БСК Норд-Ост-Гео“. Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше одного миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура возбудила административное дело на руководителя предприятия и заставила устранить нарушения. Главного бухгалтера компании наказали дисциплинарно. «В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — добавила прокуратура. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла почти тысячи работникам в ХМАО получить зарплату. Тогда предприятие задолжало свыше 40 миллионов рублей.