04 сентября 2023

В ХМАО нефтяников оставили без зарплаты на четыре месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие не платило сотрудникам четыре месяца Фото:

В Мегионе нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО „БСК Норд-Ост-Гео“. Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше одного миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства.

Прокуратура возбудила административное дело на руководителя предприятия и заставила устранить нарушения. Главного бухгалтера компании наказали дисциплинарно. «В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — добавила прокуратура.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла почти тысячи работникам в ХМАО получить зарплату. Тогда предприятие задолжало свыше 40 миллионов рублей.

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В Мегионе нефтебуровая компания «БСК Норд-Ост-Гео» оставила сотрудников без зарплаты на четыре месяца. Работодатель задолжал им более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО „БСК Норд-Ост-Гео“. Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше одного миллиона рублей», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура возбудила административное дело на руководителя предприятия и заставила устранить нарушения. Главного бухгалтера компании наказали дисциплинарно. «В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — добавила прокуратура. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура помогла почти тысячи работникам в ХМАО получить зарплату. Тогда предприятие задолжало свыше 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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