Площадь логистического центра составит более 18 тысяч квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Советском районе Челябинска в границах улиц Доватора, Железнодорожной, Камышовой, Федорова построят новый складской комплекс общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Доватора, Железнодорожной, Камышовой, Федорова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

На территории комплекса построят восемь складов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, одно офисное здание (253 квадратных метра). Также на участке будет возведено пять административно бытовых комплектов для временного проживания рабочих площадью 3 тысячи 29 квадратных метров.