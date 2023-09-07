07 сентября 2023

Челябинские спасатели помогли женщине во время родов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, скорая помошь
Спасатели передали роженицу бригаде скорой помощи Фото:

В Миассе (Челябинская область) спасатели помогли женщине во время родов. Роженица осталась одна в запертом помещении, сообщили URA.RU в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«Поздним вечером 7 сентября прохожие через открытое окно квартиры на первом этаже одного из домов на проспекте Макеева услышали крики женщины. Очевидцы вызвали по телефону скорую помощь. Однако врачи попасть в квартиру не могли, а самостоятельно открыть дверь изнутри роженица уже была не в состоянии. Воды отошли, ей требовалась срочная помощь», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Медики вызвали спасателей. При помощи приставной лестницы спасатели зашли в квартиру и открыли замки входной двери. Роженицу на носилках эвакуировали в автомобиль скорой помощи и отвезли в роддом.

Чтобы зайти в квартиру, спасателям пришлось воспользоваться приставной лестницей
Чтобы зайти в квартиру, спасателям пришлось воспользоваться приставной лестницей
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) спасатели помогли женщине во время родов. Роженица осталась одна в запертом помещении, сообщили URA.RU в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «Поздним вечером 7 сентября прохожие через открытое окно квартиры на первом этаже одного из домов на проспекте Макеева услышали крики женщины. Очевидцы вызвали по телефону скорую помощь. Однако врачи попасть в квартиру не могли, а самостоятельно открыть дверь изнутри роженица уже была не в состоянии. Воды отошли, ей требовалась срочная помощь», — сообщили в пресс-центре ведомства. Медики вызвали спасателей. При помощи приставной лестницы спасатели зашли в квартиру и открыли замки входной двери. Роженицу на носилках эвакуировали в автомобиль скорой помощи и отвезли в роддом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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