Спасатели передали роженицу бригаде скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) спасатели помогли женщине во время родов. Роженица осталась одна в запертом помещении, сообщили URA.RU в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«Поздним вечером 7 сентября прохожие через открытое окно квартиры на первом этаже одного из домов на проспекте Макеева услышали крики женщины. Очевидцы вызвали по телефону скорую помощь. Однако врачи попасть в квартиру не могли, а самостоятельно открыть дверь изнутри роженица уже была не в состоянии. Воды отошли, ей требовалась срочная помощь», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Медики вызвали спасателей. При помощи приставной лестницы спасатели зашли в квартиру и открыли замки входной двери. Роженицу на носилках эвакуировали в автомобиль скорой помощи и отвезли в роддом.