07 сентября 2023

Uralmash: Житель Свердловской области угрожал взорвать многоэтажку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
35-летний житель Кировграда хотел взорвать дом Фото:

Житель Кировграда (Свердловская область), 35-летний мужчина, угрожал взорвать многоэтажку. После этого он стал фигурантом уголовного дела.

«Предприниматель из Кировграда вел небольшой бизнес, занимался ремонтом и отделкой. Вроде все образцово, но в прошлом году его поймали с наркотиками, назначили суд» — пишет telegram-канал Uralmash.

Там добавили, что накануне судебного заседания кировградец решил отправить родственнице голосовые сообщения, в которых угрожал взорвать дом. Она сообщила об этом в полицию — мужчину задержали. Его подозревают в ложном сообщении о теракте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Житель Кировграда (Свердловская область), 35-летний мужчина, угрожал взорвать многоэтажку. После этого он стал фигурантом уголовного дела. «Предприниматель из Кировграда вел небольшой бизнес, занимался ремонтом и отделкой. Вроде все образцово, но в прошлом году его поймали с наркотиками, назначили суд» — пишет telegram-канал Uralmash. Там добавили, что накануне судебного заседания кировградец решил отправить родственнице голосовые сообщения, в которых угрожал взорвать дом. Она сообщила об этом в полицию — мужчину задержали. Его подозревают в ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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