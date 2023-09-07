Uralmash: Житель Свердловской области угрожал взорвать многоэтажку

08 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

35-летний житель Кировграда хотел взорвать дом Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Кировграда (Свердловская область), 35-летний мужчина, угрожал взорвать многоэтажку. После этого он стал фигурантом уголовного дела. «Предприниматель из Кировграда вел небольшой бизнес, занимался ремонтом и отделкой. Вроде все образцово, но в прошлом году его поймали с наркотиками, назначили суд» — пишет telegram-канал Uralmash. Там добавили, что накануне судебного заседания кировградец решил отправить родственнице голосовые сообщения, в которых угрожал взорвать дом. Она сообщила об этом в полицию — мужчину задержали. Его подозревают в ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Житель Кировграда (Свердловская область), 35-летний мужчина, угрожал взорвать многоэтажку. После этого он стал фигурантом уголовного дела. «Предприниматель из Кировграда вел небольшой бизнес, занимался ремонтом и отделкой. Вроде все образцово, но в прошлом году его поймали с наркотиками, назначили суд» — пишет telegram-канал Uralmash. Там добавили, что накануне судебного заседания кировградец решил отправить родственнице голосовые сообщения, в которых угрожал взорвать дом. Она сообщила об этом в полицию — мужчину задержали. Его подозревают в ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСБ по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.