11 сентября 2023

Таксисты ХМАО заявили об ужесточении условий в «Яндекс Go»

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, яндекс такси, перевозка пассажиров, услуги перевозки
Таксисты считают, что сервис ужесточил контроль за автомобилями Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис ужесточил контроль за их автомобилями. Водители рассказали URA.RU, что сервис стал чаще запрашивать у работников фотоотчеты, которые демонстрируют состояние машин.

«Сервис ужесточил требования, в частности, к автомобилям. Требуют намного чаще присылать отчеты с фотографиями. Машина должна быть в хорошем состоянии и прилично выглядеть. Раньше такое тоже было, но не так часто запрашивали», — сообщил в разговоре с журналистом агентства один из таксистов в Нижневартовске.

Сами водители предполагают, что требования в первую очередь касаются тех таксистов, которые работают как самозанятые. «Если у машины есть повреждения, например, крыло повреждено, вмятина. То машину не выпускают. У друга была вмятина на двери, хотя все открывается, все нормально работает, машину уже не выпускают», — добавляет водитель.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, таксисты сорвали куш с началом осени в ХМАО. По словам водителей, за счет начала учебного года и рабочего сезона их прибыль выросла в два раза.

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В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис ужесточил контроль за их автомобилями. Водители рассказали URA.RU, что сервис стал чаще запрашивать у работников фотоотчеты, которые демонстрируют состояние машин. «Сервис ужесточил требования, в частности, к автомобилям. Требуют намного чаще присылать отчеты с фотографиями. Машина должна быть в хорошем состоянии и прилично выглядеть. Раньше такое тоже было, но не так часто запрашивали», — сообщил в разговоре с журналистом агентства один из таксистов в Нижневартовске. Сами водители предполагают, что требования в первую очередь касаются тех таксистов, которые работают как самозанятые. «Если у машины есть повреждения, например, крыло повреждено, вмятина. То машину не выпускают. У друга была вмятина на двери, хотя все открывается, все нормально работает, машину уже не выпускают», — добавляет водитель. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, таксисты сорвали куш с началом осени в ХМАО. По словам водителей, за счет начала учебного года и рабочего сезона их прибыль выросла в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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