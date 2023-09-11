Таксисты ХМАО заявили об ужесточении условий в «Яндекс Go»

12 сентября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Таксисты считают, что сервис ужесточил контроль за автомобилями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис ужесточил контроль за их автомобилями. Водители рассказали URA.RU, что сервис стал чаще запрашивать у работников фотоотчеты, которые демонстрируют состояние машин. «Сервис ужесточил требования, в частности, к автомобилям. Требуют намного чаще присылать отчеты с фотографиями. Машина должна быть в хорошем состоянии и прилично выглядеть. Раньше такое тоже было, но не так часто запрашивали», — сообщил в разговоре с журналистом агентства один из таксистов в Нижневартовске. Сами водители предполагают, что требования в первую очередь касаются тех таксистов, которые работают как самозанятые. «Если у машины есть повреждения, например, крыло повреждено, вмятина. То машину не выпускают. У друга была вмятина на двери, хотя все открывается, все нормально работает, машину уже не выпускают», — добавляет водитель. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, таксисты сорвали куш с началом осени в ХМАО. По словам водителей, за счет начала учебного года и рабочего сезона их прибыль выросла в два раза.

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис ужесточил контроль за их автомобилями. Водители рассказали URA.RU, что сервис стал чаще запрашивать у работников фотоотчеты, которые демонстрируют состояние машин. «Сервис ужесточил требования, в частности, к автомобилям. Требуют намного чаще присылать отчеты с фотографиями. Машина должна быть в хорошем состоянии и прилично выглядеть. Раньше такое тоже было, но не так часто запрашивали», — сообщил в разговоре с журналистом агентства один из таксистов в Нижневартовске. Сами водители предполагают, что требования в первую очередь касаются тех таксистов, которые работают как самозанятые. «Если у машины есть повреждения, например, крыло повреждено, вмятина. То машину не выпускают. У друга была вмятина на двери, хотя все открывается, все нормально работает, машину уже не выпускают», — добавляет водитель. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, таксисты сорвали куш с началом осени в ХМАО. По словам водителей, за счет начала учебного года и рабочего сезона их прибыль выросла в два раза.