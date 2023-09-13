В Челябинске отключат светофоры на шести перекрестках

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Новый светофор перекресток Карла Маркса - Томина Курган, светофор, знак пешеходный переход
Светофоры отключат 14 сентября на Северо-западе и в Тракторозаводском районах Фото:

В Челябинске 14 сентября отключат светофоры на шести перекрестках, расположенных на Северо-западе и в Тракторозаводском районах. О том, где именно планируются отключения, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«С 9:30 до 10:30 не будет работать светофор на перекрестке Свердловский проспект — проспект Победы. С 8:30 до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда — проспект Победы», — сообщили в пресс-службе.

Также с девяти утра до двух часов дня будут отключены светофоры в Тракторозаводском районе на пересечениях улиц Комарова — Салютная, Комарова — Героев Танкограда. С девяти и до пяти вечера не будут работать светофоры в Чурилово на перекрестках улиц Самохина — 1-я Эльтонская, Зальцмана — 1-я Эльтонская.

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В Челябинске 14 сентября отключат светофоры на шести перекрестках, расположенных на Северо-западе и в Тракторозаводском районах. О том, где именно планируются отключения, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. «С 9:30 до 10:30 не будет работать светофор на перекрестке Свердловский проспект — проспект Победы. С 8:30 до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда — проспект Победы», — сообщили в пресс-службе. Также с девяти утра до двух часов дня будут отключены светофоры в Тракторозаводском районе на пересечениях улиц Комарова — Салютная, Комарова — Героев Танкограда. С девяти и до пяти вечера не будут работать светофоры в Чурилово на перекрестках улиц Самохина — 1-я Эльтонская, Зальцмана — 1-я Эльтонская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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