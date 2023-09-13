В Челябинске отключат светофоры на шести перекрестках

Светофоры отключат 14 сентября на Северо-западе и в Тракторозаводском районах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске 14 сентября отключат светофоры на шести перекрестках, расположенных на Северо-западе и в Тракторозаводском районах. О том, где именно планируются отключения, рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«С 9:30 до 10:30 не будет работать светофор на перекрестке Свердловский проспект — проспект Победы. С 8:30 до 18:00 будет отключен светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда — проспект Победы», — сообщили в пресс-службе.

Также с девяти утра до двух часов дня будут отключены светофоры в Тракторозаводском районе на пересечениях улиц Комарова — Салютная, Комарова — Героев Танкограда. С девяти и до пяти вечера не будут работать светофоры в Чурилово на перекрестках улиц Самохина — 1-я Эльтонская, Зальцмана — 1-я Эльтонская.