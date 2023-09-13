Генпрокурор РФ Краснов помог челябинцам получить воду в доме

По поручению Игоря Краснова в Поляновке провели прокурорскую проверку Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов помог жителям села Поляновка (Челябинская область) решить вопрос с водоснабжением. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для этого были привлечены дополнительные бюджетные средства.

«Выступая в защиту прав жителей села, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Пластовского муниципального района обязанности организовать централизованное водоснабжение. Суд удовлетворил требования прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что о проблеме был оповещен губернатор области Алексей Текслер. По муниципальной программе «Чистая вода» бюджет района был профинансирован еще на миллион рублей для решения поставленной задачи.

До обращения в прокуратуру 14 домов в селе оставались не подключенными к сетям. Жителям приходилось пользоваться индивидуальными скважинами и общим колодцем. Теперь благодаря прокурорскому вмешательству в населенном пункте построены сети водоснабжения, права жителей восстановлены.