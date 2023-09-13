Госдума рассмотрит проект о новых выплатах семьям с детьми

Депутат Останина предложила выплачивать пособия семьям с детьми до 18 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Останина предлагает перестать выплачивать пособия семьям с совершеннолетними детьми Фото:

В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий нуждающимся семьям, чьи дети еще не достигли совершеннолетнего возраста. С соответствующей инициативой выступила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет. Это нужно, чтобы 17-ти летние дети тоже могли получать соответствующее пособие», — подчеркнула Нина Останина в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент пособия выплачиваются семьям, чьи дети еще не достигли 17 лет. По достижению этого возраста ребенком — выплаты прекращаются. Останина предлагает увеличить крайний срок еще на год, чтобы семьи с семнадцатилетним ребенком также имели возможность получать поддержку от государства.

До этого Останина предлагала выделять молодым семьям социальное жилье с целью повышения рождаемости. При этом она выступала против увеличения материнского капитала. Родители более восьми миллионов детей также получили единое пособие, передает РАПСИ.

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В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий нуждающимся семьям, чьи дети еще не достигли совершеннолетнего возраста. С соответствующей инициативой выступила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет. Это нужно, чтобы 17-ти летние дети тоже могли получать соответствующее пособие», — подчеркнула Нина Останина в пояснительной записке к документу. В настоящий момент пособия выплачиваются семьям, чьи дети еще не достигли 17 лет. По достижению этого возраста ребенком — выплаты прекращаются. Останина предлагает увеличить крайний срок еще на год, чтобы семьи с семнадцатилетним ребенком также имели возможность получать поддержку от государства. До этого Останина предлагала выделять молодым семьям социальное жилье с целью повышения рождаемости. При этом она выступала против увеличения материнского капитала. Родители более восьми миллионов детей также получили единое пособие, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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