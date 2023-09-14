Скрининг помог выявить тяжелые врожденные заболевания у челябинских малышей

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В регионе заболевания выявлены у 21 новорожденного Фото:

В Челябинской области за восемь месяцев у 21 малыша выявили тяжелые врожденные заболевания после бесплатного неонатального скрининга. Об этом URA.RU сообщила 14 сентября первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих социальных сетях.

«За восемь месяцев 2023 года в области неонатальный и расширенный неонатальный скрининг прошли 20 212 новорожденных. По итогам выявлено 19 случаев заболеваний. 700 малышей попали в группу риска по врожденным и наследственным заболеваниям, которых повторно обследовали. Еще в двух случаях подтвердились диагнозы», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Среди поставленных диагнозов: галактоземия у одного ребенка, адреногенитальный синдром у двоих. Первичный гипотиреоз обнаружен у восьми детей, фенилкетонурия — у семи. Муковисцидозом болен один ребенок. Также у двоих выявлены случаи спинальной мышечной атрофии и первичного иммунодефицита.

Первый заместитель губернатора отметила, что некоторые родители отказываются от обследований. При том, что, чем раньше родители узнают о серьезных заболеваниях ребенка, тем больше шансов предпринять своевременные меры.

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В Челябинской области за восемь месяцев у 21 малыша выявили тяжелые врожденные заболевания после бесплатного неонатального скрининга. Об этом URA.RU сообщила 14 сентября первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих социальных сетях. «За восемь месяцев 2023 года в области неонатальный и расширенный неонатальный скрининг прошли 20 212 новорожденных. По итогам выявлено 19 случаев заболеваний. 700 малышей попали в группу риска по врожденным и наследственным заболеваниям, которых повторно обследовали. Еще в двух случаях подтвердились диагнозы», — написала Гехт в своем telegram-канале. Среди поставленных диагнозов: галактоземия у одного ребенка, адреногенитальный синдром у двоих. Первичный гипотиреоз обнаружен у восьми детей, фенилкетонурия — у семи. Муковисцидозом болен один ребенок. Также у двоих выявлены случаи спинальной мышечной атрофии и первичного иммунодефицита. Первый заместитель губернатора отметила, что некоторые родители отказываются от обследований. При том, что, чем раньше родители узнают о серьезных заболеваниях ребенка, тем больше шансов предпринять своевременные меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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