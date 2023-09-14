Челябинская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором умер подросток

Прокуратура Сосновского района взяла на контроль процессуальную проверку ДТП, в котором 60-летний мужчина насмерть сбил 15-летнего велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Следственными органами организована процессуальная проверка. Ход поставлен на контроль прокуратурой Сосновского района», — заявили URA.RU в прокуратуре.
Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что за рулем Kia Sportage находился учитель одного из крупнейших образовательных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина 60 лет сбил подростка на седьмом километре дороги «Челябинск-Харлуши» вечером 14 сентября. От полученных травм несовершеннолетний велосипедист скончался на месте.
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