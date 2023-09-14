14 сентября 2023

Челябинская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором умер подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура района взяла на контроль процессуальную проверку Фото:

Прокуратура Сосновского района взяла на контроль процессуальную проверку ДТП, в котором 60-летний мужчина насмерть сбил 15-летнего велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Следственными органами организована процессуальная проверка. Ход поставлен на контроль прокуратурой Сосновского района», — заявили URA.RU в прокуратуре.

Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что за рулем Kia Sportage находился учитель одного из крупнейших образовательных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина 60 лет сбил подростка на седьмом километре дороги «Челябинск-Харлуши» вечером 14 сентября. От полученных травм несовершеннолетний велосипедист скончался на месте.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Сосновского района взяла на контроль процессуальную проверку ДТП, в котором 60-летний мужчина насмерть сбил 15-летнего велосипедиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Следственными органами организована процессуальная проверка. Ход поставлен на контроль прокуратурой Сосновского района», — заявили URA.RU в прокуратуре. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что за рулем Kia Sportage находился учитель одного из крупнейших образовательных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина 60 лет сбил подростка на седьмом километре дороги «Челябинск-Харлуши» вечером 14 сентября. От полученных травм несовершеннолетний велосипедист скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...