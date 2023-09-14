Омбудсмен ХМАО пытается вернуть домой мобилизованного студента-очника

15 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Студента-очника из Нижневартовска мобилизовали в сентябре 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова пытается добиться отмены мобилизации студента Нижневартовского политехнического колледжа. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU рассказали, что молодой человек впервые получал среднее профессиональное образование и имел право на отсрочку, но 28 сентября 2022 был мобилизован и даже получил ранение. «В адрес Уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре обратился военнослужащий, житель города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, призванный на военную службу по мобилизации, участвующий в СВО, по вопросу отмены решения призывной комиссии по мобилизации города Нижневартовска в связи с получением им впервые среднего профессионального образования по очной форме обучения. Военнослужащий получил ранения и находится в госпитале, но, согласно заключению военно-врачебной комиссии, вскоре снова должен быть отправлен на передовую. Омбудсмен обратилась с ходатайством в адрес Военного комиссариата Югры и призывной комиссии автономного округа об отмене решения», — сообщили в ведомстве. Согласно Указу Президента РФ, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Однако в случае студента политехнического колледжа данная законодательная норма не применялась. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в Минобороны РФ и попросила уравнять в правах всех военнослужащих. По словам Стребковой, она получает многочисленные обращения от бойцов добровольческих батальонов, которым отказывали в выдаче справки, без которой невозможно получить выплаты по ранению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова пытается добиться отмены мобилизации студента Нижневартовского политехнического колледжа. В аппарате омбудсмена корреспонденту URA.RU рассказали, что молодой человек впервые получал среднее профессиональное образование и имел право на отсрочку, но 28 сентября 2022 был мобилизован и даже получил ранение. «В адрес Уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре обратился военнослужащий, житель города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, призванный на военную службу по мобилизации, участвующий в СВО, по вопросу отмены решения призывной комиссии по мобилизации города Нижневартовска в связи с получением им впервые среднего профессионального образования по очной форме обучения. Военнослужащий получил ранения и находится в госпитале, но, согласно заключению военно-врачебной комиссии, вскоре снова должен быть отправлен на передовую. Омбудсмен обратилась с ходатайством в адрес Военного комиссариата Югры и призывной комиссии автономного округа об отмене решения», — сообщили в ведомстве. Согласно Указу Президента РФ, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Однако в случае студента политехнического колледжа данная законодательная норма не применялась. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в Минобороны РФ и попросила уравнять в правах всех военнослужащих. По словам Стребковой, она получает многочисленные обращения от бойцов добровольческих батальонов, которым отказывали в выдаче справки, без которой невозможно получить выплаты по ранению.