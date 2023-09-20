20 сентября 2023

Большинство бизнесменов Екатеринбурга считают ненужным диплом об окончании вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, диплом, вуз, высшее образование, специалист, вручение диплома, молодой специалист, окончание учебы, окончание университета
Только 25% предпринимателей ориентируются на знания, полученные в университете Фото:

Порядка 67% екатеринбургских бизнесменов считают, что диплом об окончании вуза ему не пригодился. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Московской школы управления Сколково».

«Каждый третий предприниматель из Екатеринбурга (33%) уверен, что ему пригодился диплом об окончании высшего учебного заведения. Несмотря на это, большая часть резидентов (67%) считают наоборот», — сказано в сообщении. Также 25% бизнесменов в спорных ситуациях ориентируются на знания, полученные в университете, а еще 20% предпочитают прислушиваться к советам знакомых предпринимателей.

При этом 37% опрошенных считают недостаточными свои знания для эффективного ведения своего дела. Желание наверстать упущенное изъявляют только 20% бизнесменов. По словам продюсера «Стартап Академии» Школы управления Сколково Дарьи Приц, большинство предпринимателей лишают себя возможности обучения из-за операционной работы и общения с партнерами.

Ранее URA.RU сообщало, что 25% коммерсантов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Еще 20% жалуются на медленный темп развития их проектов.

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Порядка 67% екатеринбургских бизнесменов считают, что диплом об окончании вуза ему не пригодился. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Московской школы управления Сколково». «Каждый третий предприниматель из Екатеринбурга (33%) уверен, что ему пригодился диплом об окончании высшего учебного заведения. Несмотря на это, большая часть резидентов (67%) считают наоборот», — сказано в сообщении. Также 25% бизнесменов в спорных ситуациях ориентируются на знания, полученные в университете, а еще 20% предпочитают прислушиваться к советам знакомых предпринимателей. При этом 37% опрошенных считают недостаточными свои знания для эффективного ведения своего дела. Желание наверстать упущенное изъявляют только 20% бизнесменов. По словам продюсера «Стартап Академии» Школы управления Сколково Дарьи Приц, большинство предпринимателей лишают себя возможности обучения из-за операционной работы и общения с партнерами. Ранее URA.RU сообщало, что 25% коммерсантов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Еще 20% жалуются на медленный темп развития их проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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