Большинство бизнесменов Екатеринбурга считают ненужным диплом об окончании вуза

Порядка 67% екатеринбургских бизнесменов считают, что диплом об окончании вуза ему не пригодился. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Московской школы управления Сколково».
«Каждый третий предприниматель из Екатеринбурга (33%) уверен, что ему пригодился диплом об окончании высшего учебного заведения. Несмотря на это, большая часть резидентов (67%) считают наоборот», — сказано в сообщении. Также 25% бизнесменов в спорных ситуациях ориентируются на знания, полученные в университете, а еще 20% предпочитают прислушиваться к советам знакомых предпринимателей.
При этом 37% опрошенных считают недостаточными свои знания для эффективного ведения своего дела. Желание наверстать упущенное изъявляют только 20% бизнесменов. По словам продюсера «Стартап Академии» Школы управления Сколково Дарьи Приц, большинство предпринимателей лишают себя возможности обучения из-за операционной работы и общения с партнерами.
Ранее URA.RU сообщало, что 25% коммерсантов из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Еще 20% жалуются на медленный темп развития их проектов.
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