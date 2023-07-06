Четверть екатеринбургских предпринимателей недовольны своим бизнесом

Порядка 25% предпринимателей из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».
«На данный момент, 25% екатеринбургских предпринимателей не удовлетворены выбранным направлением бизнеса. Еще 20% респондентов не устраивает медленный темп развития проекта, столько же отметили отсутствие стабильного дохода. 15% бизнесменов отметили высокий уровень конкуренции, а 11% — высокий уровень бюрократизации», — сказано в сообщении.
Большинство владельцев компаний из сфер производства, образования и медицины недовольны выбранной нишей. Из-за чего половина бизнесменов из Екатеринбурга успели поменять направление своего дела.
Ранее URA.RU писало, что более 80% екатеринбургских предпринимателей страдают от одиночества. Основной причиной нехватки общения стало расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.
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