Четверть екатеринбургских предпринимателей недовольны своим бизнесом

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Четверть бизнесменов из Екатеринбурга недовольны выбранным делом Фото:

Порядка 25% предпринимателей из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«На данный момент, 25% екатеринбургских предпринимателей не удовлетворены выбранным направлением бизнеса. Еще 20% респондентов не устраивает медленный темп развития проекта, столько же отметили отсутствие стабильного дохода. 15% бизнесменов отметили высокий уровень конкуренции, а 11% — высокий уровень бюрократизации», — сказано в сообщении.

Большинство владельцев компаний из сфер производства, образования и медицины недовольны выбранной нишей. Из-за чего половина бизнесменов из Екатеринбурга успели поменять направление своего дела.

Ранее URA.RU писало, что более 80% екатеринбургских предпринимателей страдают от одиночества. Основной причиной нехватки общения стало расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.

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Порядка 25% предпринимателей из Екатеринбурга недовольны выбранным направлением бизнеса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «На данный момент, 25% екатеринбургских предпринимателей не удовлетворены выбранным направлением бизнеса. Еще 20% респондентов не устраивает медленный темп развития проекта, столько же отметили отсутствие стабильного дохода. 15% бизнесменов отметили высокий уровень конкуренции, а 11% — высокий уровень бюрократизации», — сказано в сообщении. Большинство владельцев компаний из сфер производства, образования и медицины недовольны выбранной нишей. Из-за чего половина бизнесменов из Екатеринбурга успели поменять направление своего дела. Ранее URA.RU писало, что более 80% екатеринбургских предпринимателей страдают от одиночества. Основной причиной нехватки общения стало расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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