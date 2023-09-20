20 сентября 2023

Бывший топ-менеджер пермского завода стал соучредителем московской компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, чиновник, закон, власть, заседание, депутат
Доля Гаршевича в организации составляет 25% Фото:

Бывший генеральный директор пермского порохового завода Марк Гершевич стал соучредителем ООО «НИ» в Москве. Его доля в организации составляет 25%.

«Бывший гендиректор ФКП „Пермский пороховой завод“ (ППЗ) Марк Гершевич выступил в качестве соучредителя столичного ООО „НИ“. Его доля в организации составляет 25%», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Согласно данным, организация занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов питания.

Основатель «НИ» Никита Фомкин является владельцем нескольких столичных баров и клубов. Он зарегистрировал организацию в августе, Гаршевич стал совладельцем компании 19 сентября. Марк Гаршевич работал гендиректором порохового завода в Перми с 2009 по 2011 года. От должности его освободили в связи с утратой допуска к гостайне. Позже в отношении бывшего топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации), однако затем уголовное преследование было прекращено.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший генеральный директор пермского порохового завода Марк Гершевич стал соучредителем ООО «НИ» в Москве. Его доля в организации составляет 25%. «Бывший гендиректор ФКП „Пермский пороховой завод“ (ППЗ) Марк Гершевич выступил в качестве соучредителя столичного ООО „НИ“. Его доля в организации составляет 25%», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Согласно данным, организация занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов питания. Основатель «НИ» Никита Фомкин является владельцем нескольких столичных баров и клубов. Он зарегистрировал организацию в августе, Гаршевич стал совладельцем компании 19 сентября. Марк Гаршевич работал гендиректором порохового завода в Перми с 2009 по 2011 года. От должности его освободили в связи с утратой допуска к гостайне. Позже в отношении бывшего топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации), однако затем уголовное преследование было прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...