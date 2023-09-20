Бывший топ-менеджер пермского завода стал соучредителем московской компании

21 сентября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Доля Гаршевича в организации составляет 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший генеральный директор пермского порохового завода Марк Гершевич стал соучредителем ООО «НИ» в Москве. Его доля в организации составляет 25%. «Бывший гендиректор ФКП „Пермский пороховой завод“ (ППЗ) Марк Гершевич выступил в качестве соучредителя столичного ООО „НИ“. Его доля в организации составляет 25%», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Согласно данным, организация занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов питания. Основатель «НИ» Никита Фомкин является владельцем нескольких столичных баров и клубов. Он зарегистрировал организацию в августе, Гаршевич стал совладельцем компании 19 сентября. Марк Гаршевич работал гендиректором порохового завода в Перми с 2009 по 2011 года. От должности его освободили в связи с утратой допуска к гостайне. Позже в отношении бывшего топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации), однако затем уголовное преследование было прекращено.

Бывший генеральный директор пермского порохового завода Марк Гершевич стал соучредителем ООО «НИ» в Москве. Его доля в организации составляет 25%. «Бывший гендиректор ФКП „Пермский пороховой завод“ (ППЗ) Марк Гершевич выступил в качестве соучредителя столичного ООО „НИ“. Его доля в организации составляет 25%», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Согласно данным, организация занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов питания. Основатель «НИ» Никита Фомкин является владельцем нескольких столичных баров и клубов. Он зарегистрировал организацию в августе, Гаршевич стал совладельцем компании 19 сентября. Марк Гаршевич работал гендиректором порохового завода в Перми с 2009 по 2011 года. От должности его освободили в связи с утратой допуска к гостайне. Позже в отношении бывшего топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации), однако затем уголовное преследование было прекращено.