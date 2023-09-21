Силовики возбудили дело после ДТП, где погибла 2-летняя девочка

Уголовное дело возбудили в следственном управлении СК по Пермскому краю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой скончался 2-летний ребенок. За рулем автомобиля находился отец погибшей девочки, у него не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Авария произошла в ночь на 21 сентября на дороге Кудымкар-Гайны. Водитель не справился с управлением и авто улетело в кювет. В результате ДТП погибла 2-летняя дочь водителя. Сожительница водителя и двое ее маленьких детей получили различные травмы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили, что 54-летний водитель сел за руль пьяным, кроме того, у него не было водительских прав. После аварии мужчина сбежал с места аварии, но был найден сотрудниками полиции. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.