Силовики возбудили дело после ДТП, где погибла 2-летняя девочка

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Уголовное дело возбудили в следственном управлении СК по Пермскому краю Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой скончался 2-летний ребенок. За рулем автомобиля находился отец погибшей девочки, у него не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Авария произошла в ночь на 21 сентября на дороге Кудымкар-Гайны. Водитель не справился с управлением и авто улетело в кювет. В результате ДТП погибла 2-летняя дочь водителя. Сожительница водителя и двое ее маленьких детей получили различные травмы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили, что 54-летний водитель сел за руль пьяным, кроме того, у него не было водительских прав. После аварии мужчина сбежал с места аварии, но был найден сотрудниками полиции. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой скончался 2-летний ребенок. За рулем автомобиля находился отец погибшей девочки, у него не было водительских прав, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Авария произошла в ночь на 21 сентября на дороге Кудымкар-Гайны. Водитель не справился с управлением и авто улетело в кювет. В результате ДТП погибла 2-летняя дочь водителя. Сожительница водителя и двое ее маленьких детей получили различные травмы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве. Правоохранители установили, что 54-летний водитель сел за руль пьяным, кроме того, у него не было водительских прав. После аварии мужчина сбежал с места аварии, но был найден сотрудниками полиции. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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