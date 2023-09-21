21 сентября 2023

Глава МО Чехии раскрыла выгоду в передаче оружия Украине

Глава МО Чехии Чернохова: Прага получает от Запада деньги за передачу оружия ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, техника, вооружение, склад
Варшава получает хорошую компенсацию от Запада за поставки старого вооружения Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Варшава продолжит передавать свое старое вооружение на Украину, так как получает от западных коллег компенсацию, которая превышает стоимость поставок Киеву. Об этом заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

«Наша техника (переданная Украине — прим. URA.RU) не коснулась даже мобилизационных запасов. Компенсации за поставки военной помощи на Украину в целом выше, чем Чехия потратила», — сообщила Чернохова в разговоре с агентством ЧТК. Она пояснила, что вооружение, переданное Киеву, уже никогда бы не использовалось чешской армией. К нему нет ни снарядов, ни запчастей, а также нет военных, обученных управлять данным оружием. Размер компенсации от западных стран в беседе озвучен не был.

Ранее в поставках вооружения на Украину отказала Польша. Причина заключается в том, что польские власти намерены укрепить собственную армию, а не отдавать новое современное оружие Киеву. В свою очередь Пентагон выразил обеспокоенность данным решением. Власти США намерены провести консультации с Польшей по поставкам оружия на Украину.

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Варшава продолжит передавать свое старое вооружение на Украину, так как получает от западных коллег компенсацию, которая превышает стоимость поставок Киеву. Об этом заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова. «Наша техника (переданная Украине — прим. URA.RU) не коснулась даже мобилизационных запасов. Компенсации за поставки военной помощи на Украину в целом выше, чем Чехия потратила», — сообщила Чернохова в разговоре с агентством ЧТК. Она пояснила, что вооружение, переданное Киеву, уже никогда бы не использовалось чешской армией. К нему нет ни снарядов, ни запчастей, а также нет военных, обученных управлять данным оружием. Размер компенсации от западных стран в беседе озвучен не был. Ранее в поставках вооружения на Украину отказала Польша. Причина заключается в том, что польские власти намерены укрепить собственную армию, а не отдавать новое современное оружие Киеву. В свою очередь Пентагон выразил обеспокоенность данным решением. Власти США намерены провести консультации с Польшей по поставкам оружия на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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