В ХМАО за месяц в два раза увеличился спрос на льготную ипотеку

Средняя сумма займа на покупку квартиры — 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО за месяц в два раза увеличился спрос на ипотеку по льготным госпрограммам. А в сравнении с январем 2023 года — в 11 раз. Об этом URA.RU сообщили в банке ВТБ после проведенного исследования.

В начале года сделки по льготной ипотеке составляли 17% от общего числа выданных займов на приобретение недвижимости. Сейчас эта доля увеличилась более чем в два раза и составляет 39%. «При этом по льготным программам югорчане берут суммы крупнее: так, в январе средний размер базовой составлял 4,4 млн рублей, а с господдержкой — 5,4 млн. Теперь средний чек кредита на улучшение жилищных условий со льготами снизился до 4,6 млн, но это все же на 200 тысяч рублей больше, нежели сумма, оформляемая без льгот», — отметил управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

Всего же за этот год ипотекой с господдержкой воспользовалось 802 семьи из Югры. Средняя сумма займа 4 миллиона рублей. Каждый третий кредит на покупку квартиры в новостройке оформляется по льготной программе.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После введения Центробанком новых условий льготного кредитования югорчанам стало сложней накопить на первый взнос.