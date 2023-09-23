Российская авиация уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами

23 сентября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Авиация России нанесла удары по украинским подразделениям на южнодонецком направлении Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация уничтожала на южнодонецком направлении два склада, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожены два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке», — сообщил ТАСС Олег Чехов. Он также отметил, что Вооруженные силы России сорвали ротацию украинских подразделений на этом направлении. Группировке «Восток» помогала артиллерия, была уничтожена украинская техника.

Российская авиация уничтожала на южнодонецком направлении два склада, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожены два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке», — сообщил ТАСС Олег Чехов. Он также отметил, что Вооруженные силы России сорвали ротацию украинских подразделений на этом направлении. Группировке «Восток» помогала артиллерия, была уничтожена украинская техника.