Российская авиация уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
Авиация России нанесла удары по украинским подразделениям на южнодонецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация уничтожала на южнодонецком направлении два склада, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожены два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке», — сообщил ТАСС Олег Чехов. Он также отметил, что Вооруженные силы России сорвали ротацию украинских подразделений на этом направлении. Группировке «Восток» помогала артиллерия, была уничтожена украинская техника.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская авиация уничтожала на южнодонецком направлении два склада, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожены два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке», — сообщил ТАСС Олег Чехов. Он также отметил, что Вооруженные силы России сорвали ротацию украинских подразделений на этом направлении. Группировке «Восток» помогала артиллерия, была уничтожена украинская техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...