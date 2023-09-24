Российские авиабомбы советской эпохи стали смертельным вызовом для американской ПВО на Украине

Business Insider: ЗРК Patriot не способны перехватить российские авиабомбы

24 сентября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Советские ракеты являются трудной целью для ЗРК Patriot Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские авиабомбы советской эпохи являются смертельным вызовом для Киева и американских ПВО в распоряжении ВСУ таких, как зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Мельник в разговоре с The Business Insider. «Высокотехнологичные ракеты ПВО предназначены для поражения более легких целей и плохо оснащены для борьбы со старой тяжелой железной конструкцией бомб. Плотная конструкция бомб и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для Украины. Мощные бомбы могут весить от 1100 до 2200 фунтов», — рассказал Алексей Мельник в интервью The Business Insider. В издании уточнили, что бомбы 30-50-летней давности трудно отследить, в отличие от крылатых ракет, так как они плохо отображаются на радарах. Подобное качество делает их неуловимыми даже для современных ЗРК Patriot.

Российские авиабомбы советской эпохи являются смертельным вызовом для Киева и американских ПВО в распоряжении ВСУ таких, как зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Мельник в разговоре с The Business Insider. «Высокотехнологичные ракеты ПВО предназначены для поражения более легких целей и плохо оснащены для борьбы со старой тяжелой железной конструкцией бомб. Плотная конструкция бомб и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для Украины. Мощные бомбы могут весить от 1100 до 2200 фунтов», — рассказал Алексей Мельник в интервью The Business Insider. В издании уточнили, что бомбы 30-50-летней давности трудно отследить, в отличие от крылатых ракет, так как они плохо отображаются на радарах. Подобное качество делает их неуловимыми даже для современных ЗРК Patriot.