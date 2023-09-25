Пермского студента внесли в список террористов за попытку поджечь военкомат

25 сентября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Сейчас студент находится в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермского студента Кирилла Замалеева включили в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкоматы. Молодого человека успели задержать силовики перед тем, как он успел совершить задуманное. «18-летний студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев попал в список террористов и экстремистов», — сообщает портал Properm. В список пермяк попал 25 сентября. Замалеев является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. По версии следствия, парень еще в августе начал готовить коктейли Молотова, готовясь к нападению на учреждения. Силовики задержали потенциального поджигателя в сентябре, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит статья за покушение на теракт. Летом 2022 года два пермяка пытались поджечь военкомат Кировского района Перми. Они кинули коктейли Молотова в здание военкомата, а после пытались сбежать из региона, но были задержаны.

Пермского студента Кирилла Замалеева включили в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкоматы. Молодого человека успели задержать силовики перед тем, как он успел совершить задуманное. «18-летний студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев попал в список террористов и экстремистов», — сообщает портал Properm. В список пермяк попал 25 сентября. Замалеев является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. По версии следствия, парень еще в августе начал готовить коктейли Молотова, готовясь к нападению на учреждения. Силовики задержали потенциального поджигателя в сентябре, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит статья за покушение на теракт. Летом 2022 года два пермяка пытались поджечь военкомат Кировского района Перми. Они кинули коктейли Молотова в здание военкомата, а после пытались сбежать из региона, но были задержаны.