Пермского студента внесли в список террористов за попытку поджечь военкомат

Пермского студента Кирилла Замалеева включили в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкоматы. Молодого человека успели задержать силовики перед тем, как он успел совершить задуманное.
«18-летний студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев попал в список террористов и экстремистов», — сообщает портал Properm. В список пермяк попал 25 сентября.
Замалеев является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. По версии следствия, парень еще в августе начал готовить коктейли Молотова, готовясь к нападению на учреждения. Силовики задержали потенциального поджигателя в сентябре, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит статья за покушение на теракт.
Летом 2022 года два пермяка пытались поджечь военкомат Кировского района Перми. Они кинули коктейли Молотова в здание военкомата, а после пытались сбежать из региона, но были задержаны.
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