Пермского студента внесли в список террористов за попытку поджечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Сейчас студент находится в СИЗО Фото:

Пермского студента Кирилла Замалеева включили в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкоматы. Молодого человека успели задержать силовики перед тем, как он успел совершить задуманное.

«18-летний студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев попал в список террористов и экстремистов», — сообщает портал Properm. В список пермяк попал 25 сентября.

Замалеев является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. По версии следствия, парень еще в августе начал готовить коктейли Молотова, готовясь к нападению на учреждения. Силовики задержали потенциального поджигателя в сентябре, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит статья за покушение на теракт.

Летом 2022 года два пермяка пытались поджечь военкомат Кировского района Перми. Они кинули коктейли Молотова в здание военкомата, а после пытались сбежать из региона, но были задержаны.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермского студента Кирилла Замалеева включили в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкоматы. Молодого человека успели задержать силовики перед тем, как он успел совершить задуманное. «18-летний студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев попал в список террористов и экстремистов», — сообщает портал Properm. В список пермяк попал 25 сентября. Замалеев является студентом Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. По версии следствия, парень еще в августе начал готовить коктейли Молотова, готовясь к нападению на учреждения. Силовики задержали потенциального поджигателя в сентябре, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит статья за покушение на теракт. Летом 2022 года два пермяка пытались поджечь военкомат Кировского района Перми. Они кинули коктейли Молотова в здание военкомата, а после пытались сбежать из региона, но были задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...