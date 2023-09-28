Свердловчанина, угрожавшего убить себя, заключили под стражу

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, оружие, антиквариат, револьвер
Мужчина три часа просидел с револьвером в подъезде (архивное фото) Фото:

Максима Мальмина из Каменска-Уральского, который угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его в квартиру, отправили под стражу до 17 октября. Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде Каменска-Уральского.

«Мальмину избрали меру пресечения. Его отправили под стражу до 17 октября», — пояснили в суде.

ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мальмин хотел помириться с женой, которая подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. После этого он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя из-за этого. С собой у него был револьвер, который он переделал в боевой. В подъезде Мальмин просидел около трех часов. Сотрудники СОБРа брали его штурмом.

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Максима Мальмина из Каменска-Уральского, который угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его в квартиру, отправили под стражу до 17 октября. Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. «Мальмину избрали меру пресечения. Его отправили под стражу до 17 октября», — пояснили в суде. ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мальмин хотел помириться с женой, которая подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. После этого он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя из-за этого. С собой у него был револьвер, который он переделал в боевой. В подъезде Мальмин просидел около трех часов. Сотрудники СОБРа брали его штурмом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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