Alpha News: главу русской общины Бордова задержали в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Ранее Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов второй день не выходит на связь. Очевидцы сообщают, что он задержан, передает портал Alpha News.

«Уже двое суток как на связь не выходит глава русской общины, церковный староста прихода храма Рождества Христова, расположенного на территории РМК в Нагорном Карабахе. Очевидцы из числа выезжающих утверждают, что Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари», — передает Alpha News.

Отмечается, что Бордов занимался укреплением русской общины в Карабахе. Он также участвовал в строительстве первого за столетие русского православного храма на карабахской земле. Кроме того, Бодров был основателем первого русского драмтеатра в регионе.

Ранее на КПП «Лачин» был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. Его остановили азербайджанские силовики. Лачинский коридор — единственное место, по которому жители Нагорного Карабаха могут покинуть республику после ее капитуляции.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов второй день не выходит на связь. Очевидцы сообщают, что он задержан, передает портал Alpha News. «Уже двое суток как на связь не выходит глава русской общины, церковный староста прихода храма Рождества Христова, расположенного на территории РМК в Нагорном Карабахе. Очевидцы из числа выезжающих утверждают, что Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари», — передает Alpha News. Отмечается, что Бордов занимался укреплением русской общины в Карабахе. Он также участвовал в строительстве первого за столетие русского православного храма на карабахской земле. Кроме того, Бодров был основателем первого русского драмтеатра в регионе. Ранее на КПП «Лачин» был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. Его остановили азербайджанские силовики. Лачинский коридор — единственное место, по которому жители Нагорного Карабаха могут покинуть республику после ее капитуляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...