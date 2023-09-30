Alpha News: главу русской общины Бордова задержали в Карабахе

30 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Ранее Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов второй день не выходит на связь. Очевидцы сообщают, что он задержан, передает портал Alpha News. «Уже двое суток как на связь не выходит глава русской общины, церковный староста прихода храма Рождества Христова, расположенного на территории РМК в Нагорном Карабахе. Очевидцы из числа выезжающих утверждают, что Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари», — передает Alpha News . Отмечается, что Бордов занимался укреплением русской общины в Карабахе. Он также участвовал в строительстве первого за столетие русского православного храма на карабахской земле. Кроме того, Бодров был основателем первого русского драмтеатра в регионе. Ранее на КПП «Лачин» был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. Его остановили азербайджанские силовики. Лачинский коридор — единственное место, по которому жители Нагорного Карабаха могут покинуть республику после ее капитуляции.

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов второй день не выходит на связь. Очевидцы сообщают, что он задержан, передает портал Alpha News. «Уже двое суток как на связь не выходит глава русской общины, церковный староста прихода храма Рождества Христова, расположенного на территории РМК в Нагорном Карабахе. Очевидцы из числа выезжающих утверждают, что Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари», — передает Alpha News. Отмечается, что Бордов занимался укреплением русской общины в Карабахе. Он также участвовал в строительстве первого за столетие русского православного храма на карабахской земле. Кроме того, Бодров был основателем первого русского драмтеатра в регионе. Ранее на КПП «Лачин» был задержан экс-командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян. Его остановили азербайджанские силовики. Лачинский коридор — единственное место, по которому жители Нагорного Карабаха могут покинуть республику после ее капитуляции.