В Азербайджане задержали экс-командующего армией Карабаха

Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
На контрольно-пропускном пункте экс-командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики. Об этом сообщил источник, близкий генералу.
«Азербайджанские силовики задержали на КПП „Лачин“ бывшего командующего армией Карабаха Мнацаканяна», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его схватили на границе с Арменией, после чего увезли в Баку, пишет телеканал 360.
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