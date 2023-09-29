В Азербайджане задержали экс-командующего армией Карабаха

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Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

На контрольно-пропускном пункте экс-командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики. Об этом сообщил источник, близкий генералу.

«Азербайджанские силовики задержали на КПП „Лачин“ бывшего командующего армией Карабаха Мнацаканяна», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его схватили на границе с Арменией, после чего увезли в Баку, пишет телеканал 360.

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На контрольно-пропускном пункте экс-командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики. Об этом сообщил источник, близкий генералу. «Азербайджанские силовики задержали на КПП „Лачин“ бывшего командующего армией Карабаха Мнацаканяна», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось о задержании экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его схватили на границе с Арменией, после чего увезли в Баку, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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