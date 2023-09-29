Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации

29 сентября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации. «Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе, просит о принятии мер», — говорится в тексте иска. Документ опубликован на сайте международного суда ООН. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в этнических зачистках населения региона. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели оснований для того, чтобы рассматривать такую версию начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».

Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации. «Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе, просит о принятии мер», — говорится в тексте иска. Документ опубликован на сайте международного суда ООН. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в этнических зачистках населения региона. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели оснований для того, чтобы рассматривать такую версию начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».