Армения подала на Азербайджан в суд ООН из-за расовой дискриминации

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Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации.

«Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе, просит о принятии мер», — говорится в тексте иска. Документ опубликован на сайте международного суда ООН.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в этнических зачистках населения региона. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели оснований для того, чтобы рассматривать такую версию начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».

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Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации. «Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе, просит о принятии мер», — говорится в тексте иска. Документ опубликован на сайте международного суда ООН. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в этнических зачистках населения региона. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели оснований для того, чтобы рассматривать такую версию начала конфликта, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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