Текслер поблагодарил челябинских пенсионеров за вклад в развитие региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.
«Безграничный жизненный опыт, мудрость, знания и любовь помогают старшему поколению учить нас лучшему, воспитывать детей и молодежь. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, приумножают ее духовно-нравственные богатства», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Текслер отметил, что благодаря заслугам пожилых людей, регион добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Глава региона пожелал пенсионерам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья.
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