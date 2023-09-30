Текслер поблагодарил челябинских пенсионеров за вклад в развитие региона

01 октября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Глава региона пожелал крепкого здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона. «Безграничный жизненный опыт, мудрость, знания и любовь помогают старшему поколению учить нас лучшему, воспитывать детей и молодежь. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, приумножают ее духовно-нравственные богатства», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что благодаря заслугам пожилых людей, регион добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Глава региона пожелал пенсионерам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона. «Безграничный жизненный опыт, мудрость, знания и любовь помогают старшему поколению учить нас лучшему, воспитывать детей и молодежь. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, приумножают ее духовно-нравственные богатства», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что благодаря заслугам пожилых людей, регион добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Глава региона пожелал пенсионерам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья.