30 сентября 2023
29 сентября 2023

Текслер поблагодарил челябинских пенсионеров за вклад в развитие региона

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Алексей Текслер на заседании Координационного Совета по вопросам экологии. Челябинск , текслер алексей
Глава региона пожелал крепкого здоровья Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона.

«Безграничный жизненный опыт, мудрость, знания и любовь помогают старшему поколению учить нас лучшему, воспитывать детей и молодежь. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, приумножают ее духовно-нравственные богатства», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что благодаря заслугам пожилых людей, регион добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Глава региона пожелал пенсионерам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 1 октября пенсионеров с Международным днем пожилого человека. В своем поздравлении он отметил вклад пожилых в экономическое и духовное развитие региона. «Безграничный жизненный опыт, мудрость, знания и любовь помогают старшему поколению учить нас лучшему, воспитывать детей и молодежь. Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, активно занимаются спортом, творчеством, участвуют в добровольческом движении и общественной жизни нашей области, приумножают ее духовно-нравственные богатства», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что благодаря заслугам пожилых людей, регион добился значительных успехов в социально-экономической сфере, культуре, науке и промышленности. Глава региона пожелал пенсионерам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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