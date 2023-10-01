01 октября 2023

В Екатеринбурге прощаются с погибшим в Карабахе миротворцем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На прощании с полковником Караевым собралось много солдат из разных военных округов
На прощании с полковником Караевым собралось много солдат из разных военных округов
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Екатеринбурге началось прощание с миротворцем Тагоймуродом Караевым, который погиб во время конфликта в Нагорном Карабахе. Церемония проходит в окружном Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Почтить память сослуживца пришли сотни военнослужащих и гражданских, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Тагоймурод был очень добрым, высоконравственным человеком, который жил по совести. Он сделал много доброго, полезного и для Таджикистана, и для великой России. Верно, преданно служил великой державе — стране света, добра и справедливости. Мы гордимся им, он навсегда останется в наших сердцах», — сказал на прощании представитель консульства Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода. Заключительную часть своей речи он произнес на таджикском языке.

Полковник Тагоймурод Караев погиб 20 сентября во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Там группа российских миротворцев попала под обстрел. После прощания в Свердловской области, где полковник прослужил много лет, его тело отвезут в Душанбе и похоронят на родине по мусульманским традициям.

Полковник Караев родился в Таджикистане, но дал присягу России и служил в российской армии
Полковник Караев родился в Таджикистане, но дал присягу России и служил в российской армии
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В Екатеринбурге началось прощание с миротворцем Тагоймуродом Караевым, который погиб во время конфликта в Нагорном Карабахе. Церемония проходит в окружном Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Почтить память сослуживца пришли сотни военнослужащих и гражданских, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Тагоймурод был очень добрым, высоконравственным человеком, который жил по совести. Он сделал много доброго, полезного и для Таджикистана, и для великой России. Верно, преданно служил великой державе — стране света, добра и справедливости. Мы гордимся им, он навсегда останется в наших сердцах», — сказал на прощании представитель консульства Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода. Заключительную часть своей речи он произнес на таджикском языке. Полковник Тагоймурод Караев погиб 20 сентября во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Там группа российских миротворцев попала под обстрел. После прощания в Свердловской области, где полковник прослужил много лет, его тело отвезут в Душанбе и похоронят на родине по мусульманским традициям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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