После прощания в Екатеринбурге тело погибшего политрука Караева увезут в Таджикистан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Полковника Центрального военного округа (ЦВО) Тагоймурода Караева, погибшего в группе российских миротворцев в Нагорном Карабахе, похоронят в Таджикистане. Об этом URA.RU рассказал товарищ военнослужащего.

«Караева похоронят на родине. Перед этим его привезут в Екатеринбург, чтобы сослуживцы и свердловчане могли проститься с полковником», — сказал собеседник агентства.

Тагоймурод Караев родился в Таджикистане, служил в 201-й мотострелковой дивизии — воинское формирование, которое входит в состав ЦВО и дислоцируется в таджикской республике. В последние годы полковник служил в Свердловской области — он был замкомандира по воспитательной работе в 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты (войска РХБЗ).

«Это был добрый, честный, порядочный человек, военный до мозга костей. Служил честно, бескорыстно помогал товарищам. Для солдат он был как родной отец», — рассказал сослуживец. «Такого командира не встречал еще. Накормит, поговорит, поможет. Шел часто на уступки. Человек был с большим сердцем», — сказал о политруке другой солдат.

Полковник Тагоймурод Караев погиб 20 сентября во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда группа российских миротворцев попала под обстрел. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес свои извинения лидеру России Владимиру Путину. По факту гибели российских военных возбуждено уголовное дело.

Политрука Караева любили и уважали многие сослуживцы Фото: читатель URA.RU